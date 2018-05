Den Wundern der Pflanzenwelt auf der Spur

Baden-Baden - Es war eine ganz besondere Welt, die in dieser Woche am Fuße des Merkurbergs auf 40BT-Leser wartete: Wolfgang Eberts zeigte den Gewinnern der Aktion "BT öffnet Türen" sein privates Arboretum: eine Baumsammlung, die sich auf einem verwunschenen, fünf Hektar großen Areal am Hang erstreckt.

Aufgrund der großen Resonanz auf die BT-Aktion hatte sich Wolfgang Eberts bereiterklärt, nicht nur eine, sondern sogar zwei Führungen für jeweils 20 Personen anzubieten. So konnten doppelt so viele Gewinner ausgelost werden wie ursprünglich geplant. Die glücklichen Teilnehmer, denen auch noch der Wettergott hold war - der Regen hörte pünktlich zu Beginn der ersten Führung auf - erfuhren von Eberts viele Anekdoten rund um die verschiedenen, teils exotischen Bäume der Sammlung.

Zum Beispiel gab Wolfgang Eberts die Geschichte zum Besten, wie auf Initiative von König Wilhelm I. von Württemberg (1816-1864) die Samen des Riesenmammutbaums kurz nach dessen Entdeckung aus den USA nach Württemberg importiert wurden. Durch einen Fehler wurden damals viel mehr Samen bestellt als vom König beabsichtigt, berichtete Eberts: Die daraufhin gezogenen rund 25000 Sämlinge seien dann großzügig verteilt und im Südwesten Deutschlands gepflanzt worden, wo sie an vielen Orten immer noch zu bewundern seien.

Die Mammutbäume in Eberts Arboretum sind zwar jünger (schließlich hat sein Vater erst 1969 damit begonnen, die Baumsammlung anzulegen), aber es sind dennoch schon beeindruckende Riesen daraus geworden. Gemeinsam mit vielen anderen Bäumen aus den verschiedensten Teilen der Welt haben sie sich am Merkurberg zu einem ganz besonderen Stückchen Wald zusammengefügt. In ihrem Schatten gedeihen zudem prächtige Rhododendren, die für einen bunten Blütenzauber mitten im Blättergewirr sorgen.

An den bereits verblühten Exemplaren demonstrierte Wolfgang Eberts, der viele Jahre lang die gleichnamige Baumschule in Oos betrieb, wie die Leser auch bei ihren heimischen Rhododendron-Sträuchern durch Ausbrechen der Blüten dafür sorgen können, dass die Pracht im nächsten Jahr noch üppiger ausfällt. Es war nur einer von vielen Tipps und Tricks, die der Pflanzenexperte im Lauf der Führung verriet. Auch besondere Wunder der Pflanzenwelt, etwa den Sassafrasbaum, der drei unterschiedliche Blattformen auf sich vereint, oder eine besondere Magnolie, die ihre Samen an einer Art klebriger Fäden auf die Erde abseilt, zeigte Eberts den Lesern. Und die durften, sofern sie zu Hause ein passendes Plätzchen dafür hatten, am Ende sogar einen kleinen, von Eberts eigens ausgegrabenen Baum mitnehmen - quasi der Grundstock für das eigene Arboretum.