Pläne für neuen Einkaufsmarkt in Haueneberstein stehen

Baden-Baden - Der Gemeinderat soll im Juni den Weg freimachen für den Neubau des Edeka-Marktes und den Bau eines Büro- und Geschäftshauses in der Robert-Bosch-Straße sowie den Bau eines Kreisverkehrs an der benachbarten Einmündung der Gottlieb-Daimler-Straße in die Bertha-Benz-Straße. Der Ortschaftsrat der Eberbachgemeinde wird sich am 4. Juni mit dem Thema beschäftigen.

Wie berichtet, sollen der bestehende Edeka-Markt Fischer in der Bertha-Benz-Straße und das benachbarte sogenannte Achteck-Gebäude Neubauten weichen. Geplant sind ein neuer Einkaufsmarkt und ein Geschäftshaus. Im Juni sollen die Ratsgremien nun die Offenlage der Pläne für die beiden Bauvorhaben beschließen.

Geplant ist laut Sitzungsvorlage der Bau des neuen Edeka-Marktes mit einem Bäckereicafé. Außerdem ist die Errichtung des Bürogebäudes, in dem auch ein Fitnessstudio unterkommen soll, vorgesehen. Der Parkplatz für die beiden Neubauten soll über einen neuen Kreisverkehr direkt an die Bertha-Benz-Straße angeschlossen werden. Dadurch werde mehr Verkehrssicherheit bei gleichzeitig gutem Verkehrsfluss gewährleistet, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Ortschaftsrat.

Das Vorhaben bedeute eine "zeitgemäße Aufwertung des Areals". Der Gestaltungsbeirat, der sich am 9. Mai mit der Planung beschäftigt hat, hat bereits grünes Licht gegeben. Perspektivisch plane man an dieser Stelle einen größeren Bürostandort unter Einbeziehung des benachbarten Speditionsgeländes, heißt es weiter.

Vorhabenträger ist die GbR Robert-Bosch-Straße 2+4, hinter der der Immobilienmakler und FBB-Stadtrat Martin Ernst steckt. Ihm gehört auch das derzeit noch dort stehende sogenannte Achteck-Gebäude. Dieser Investor soll auch den Bau des Kreisverkehrs projektieren und durchführen. Das Vorgehen sei mit ihm so abgesprochen worden, hieß es zuletzt von Baubürgermeister Alexander Uhlig gegenüber dem Badischen Tagblatt. Die Stadt zahle im Gegenzug einen Anteil der dabei anfallenden Baukosten.

Der Gemeinderat wird sich bei seiner Sitzung am 25. Juni mit dem Projekt befassen. Die Pläne sollen danach für einen Monat öffentlich ausgelegt werden. Wenn alles gutgeht, so hatte es zuletzt geheißen, könnte das Bauprojekt in den Jahren 2019 und 2020 realisiert werden. Während der Bauphase soll der Verkauf in einem provisorischen Geschäft weitergehen.