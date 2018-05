Polizei sieht in Oos keinen Grund zur Sorge

Baden-Baden - In diesem Jahr machte der Stadtteil Oos nicht nur durch die fortschreitende Ortssanierung von sich reden, sondern auch angesichts einiger spektakulärerer, teilweise mit Gewalt verbundener Straftaten, zu denen auch mehrere Raubüberfälle gehören. Dennoch beruhigt die Polizei: "In Oos brennt nicht der Baum", so der Leiter des Baden-Badener Reviers, Michael Birk. Einen Kriminalitätsschwerpunkt gebe es dort nicht.

"Was ist los in Oos?" Diese Frage stellte kürzlich Stadtrat Sven Jäger (CDU) im Gemeinderat, wobei er sich auf mehrere Vorfälle in diesem Jahr bezog. So gab es zum Beispiel eine Messerattacke unweit der Sinzheimer Straße, eine Schlägerei bei der Festhalle, einen Pfefferspray-Angriff in einer Bäckerei, eine Brandstiftung in der Ooser Burgstraße, einen Tankstellenüberfall, eine Verfolgungsjagd nach einem Fahrzeugdiebstahl sowie mehrere versuchte beziehungsweise ausgeführte Raubüberfälle in der Ooser Luisenstraße, in der Siedlungsstraße und auf dem Rad-/Fußweg entlang der Bahnlinie, bei denen die Opfer teilweise auch leicht verletzt wurden.

Revierleiter Michael Birk sieht trotzdem momentan keinen Grund zur Sorge. Man habe in den ersten vier Monaten in Oos zwar insgesamt 16 Straftaten mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum registriert, doch von einer markanten Zunahme der Kriminalität könne man da nicht sprechen. Dies zeige schon die Zahlendimension, denn 2017 habe es in dem Stadtteil insgesamt 666 Straftaten gegeben.

Bei Körperverletzungen im öffentlichen Raum verzeichne die Polizei sogar eher einen Rückgang. Auffällig seien allerdings die drei Raubüberfälle innerhalb weniger Wochen: "Das ist für Oos schon sehr ungewöhnlich", so Birk. Außerdem habe dort eine Gruppe von Personen, die mehrere Einbrüche und Rollerdiebstähle begangen hätte, spezielle Ermittlungen erfordert. Doch bei diesen Delikten spielten Körperverletzungen keine Rolle, gewaltbereite Jugendbanden kenne man in Oos nicht.

Ebenso betont der Revierleiter, dass es für die Polizei dort keine Örtlichkeiten oder Straßenzüge gebe, die man als Kriminalitätsbrennpunkte bezeichnen müsste. Dies gelte auch für die Bahnhofsunterführung, die für viele Menschen einen "Angstraum" darstelle, der zumindest ein "ungutes Gefühl" auslöse. Hier wie im gesamten Bahnhofsbereich zeige die Polizei auch vermehrt sichtbare Präsenz.

"Häufig Anlass zu Einsätzen" gibt laut Birk lediglich der Bereich der Westlichen Industriestraße - und dort sind es besonders die Unterkünfte für Wohnsitzlose. Es handle sich dabei aber in der Regel um keine gravierenden Sachen, oft müsse die Polizei vor Ort einfach als Streitschlichter dienen.

Bedenken wegen möglicherweise zunehmender Gewaltkriminalität seien in Oos auf jeden Fall nicht angebracht, meint Birk und unterstreicht: "Dort kann man auch bei Dunkelheit ohne Angst auf die Straße gehen." Dies gelte auch für das sonstige Stadtgebiet.