Mit Musik den Menschen Freude bringen

Baden-Baden - Mihhail Gerts, der junge Gastdirigent der Philharmonie Baden-Baden bei den drei Konzerten der Reihe "Rendezvous classique" am Wochenende im Konzertpavillon des Kurgartens, hatte seine erste Berührung mit der Kurstadt vor drei Jahren: Bereits zweimal besuchte er hier die Dirigier-Meisterkurse von Pavel Baleff, und er schwärmt geradezu von dessen sympathischer und offener Art. Seine große Erfahrung gebe der Chefdirigent der Baden-Badener Philharmonie auf völlig unkomplizierte Weise weiter, er selbst habe dabei "unglaublich viel" gelernt.

Mihhail Gerts zählt zu den profiliertesten estnischen Dirigenten der jüngeren Generation und wird als Stipendiat im Rahmen der Künstlerliste "Maestros von Morgen" vom Dirigentenforum des Deutschen Musikrates unterstützt. Die Vita des jungen Mannes listet bereits stattliche Orchester unter seiner Führung auf sowie vielfältige Gastdirigate. Bisher hat er schon einige Freiluftkonzerte dirigiert, doch die Atmosphäre des Kurgartens in Baden-Baden war für ihn etwas ganz Besonderes und "ein tolles Gefühl", in dieser Konzertreihe aufzutreten.

Das ganze Ambiente sei so inspirierend, besonders die Farbenpracht der Blumen, die Ruhe hier und die gute Luft, zählt Mihhail Gerts im BT-Gespräch mit Begeisterung auf. Er lebt derzeit in Berlin, wo er auch studiert hat. Der junge Este, der fünf Sprachen fließend spricht, genießt das reiche Kulturleben Berlins sehr und kann von dort aus seine Gastauftritte gut koordinieren. Hier hat er während des Wochenendes die freien Vormittage genutzt, um in der Allee entlang der Oos spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren, was ihn sehr entspannt habe.

Diese Schönheit der Umgebung inspiriere dazu, noch feiner zu musizieren, meint er lächelnd und bescheinigt den Philharmonikern, sie spielten "Musik voller Seele auf sehr hohem Niveau". Er habe sehr viel Vertrauen in die große Erfahrung der Musiker gehabt. Die Programmauswahl für die drei Konzerte habe die Philharmonie selbst getroffen, für ihn sei es kein Problem gewesen, sich auf die jeweils unterschiedlichen Themenbereiche einzustellen, erzählt Gerts.

Er mag so abwechslungsreiche Programme sogar sehr als schöne Abwechslung zu den sonst meist von ihm dirigierten sinfonischen Konzerten. Im Kurgarten widmeten sich die Musiker am Freitag Werken von Rossini, Gounod oder Lloyd Webber. Ganz dem lauen Frühsommerabend angepasst erklangen am Samstagabend unter dem Motto "Träume" vor voll besetzten Zuschauerrängen im Kurgarten Opernmelodien und der "Frühlingsstimmenwalzer" von Johann Strauß. Der Sonntag fand einen beschwingten Ausklang unter dem Titel "Tanzen möchte' ich" mit einem bunten Melodienreigen von Kálmán über Grothe bis Strauß. Gerts gefielen im Rahmen dieser leichten Muse die gebotenen Anklänge an Blues und Jazz, wie er sagt.

Als nächste Projekte dirigiert er das estnische Nationalorchester in Eriwan, und er hat einen Gastauftrag in Ingolstadt, dann ist die Spielzeit auch schon wieder beendet. In den Sommerferien wird er "sehr fleißig sein und studieren", da große Projekte anstehen, auf die er gut vorbereitet sein will. Für ihn ist es das Schönste an seiner Arbeit, den Menschen über die Musik Freude zu bringen: "Das ist das größte Glück meines Berufes."

Und einen Traum hat Mihhail Gerts auch: den eines eigenen Orchesters, "aber eines richtig großen".