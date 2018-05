Reiherbrunnen: Ärger über zu kaltes Wasser Baden-Baden (hez) - Der Reiherbrunnen in der Sophienstraße gehört zu den besonderen Attraktionen der Kurstadt. Daher ist man bei der Baden-Badener FDP verärgert darüber, dass aus dem Schnabel des Reihers nur noch relativ kaltes Nass plätschert, und nicht mehr das natürliche, heiße Thermalwasser. (hez) - Der Reiherbrunnen in der Sophienstraße gehört zu den besonderen Attraktionen der Kurstadt. Daher ist man bei der Baden-Badener FDP verärgert darüber, dass aus dem Schnabel des Reihers nur noch relativ kaltes Nass plätschert, und nicht mehr das natürliche, heiße Thermalwasser. Bereits vor einiger Zeit forderte Stadtrat Rolf Pilarski von den Liberalen, den ursprünglichen Zustand des Reiherbrunnens wieder herzustellen. Nun bekam er zu diesem Thema eine Mitteilung von Bürgermeister Alexander Uhlig, der auf eine unklare Rechtslage verweist. So sei nicht bekannt, ob die Stadt Baden-Baden einen Anspruch gegenüber dem Land Baden-Württemberg beziehungsweise der Bäder- und Kurverwaltung darauf habe, dass das Wasser des Reiherbrunnens eine bestimmte Beschaffenheit haben muss. Man suche deshalb im Archiv nach Gutachten zu dem Thema, die 1919 und 1955 angefertigt worden sein sollen. Mit dieser Stellungnahme ist Pilarski alles andere als einverstanden. In einer Mail an Uhlig betont er, dass nie von ihm eine "bestimmte Eigenschaft" des Thermalwassers am Reiherbrunnen verlangt worden sei. Vielmehr wolle er hier nur die Einspeisung von natürlichem, unmanipuliertem Thermalwasser. Recherchen im städtischen Archiv seien daher überflüssig. Pilarski fragt, ob die Stadt ihren Bürgern jemals erklärt habe, warum aus dem Reiherbrunnen nunmehr kaltes Wasser fließe und warum man dies wortlos toleriere. Weiter heißt es in der Mail des Stadtrats an Bürgermeister Uhlig: "Es drängt sich der Eindruck auf, dass Sie mich nicht verstehen wollen und auch unser Interesse an diesem besonderen Kulturgut nicht teilen. Es ist selten, dass eine Stadt mit ihrer Geschichte und den Kulturgütern so lieblos und desinteressiert umgeht, wie es dieser Fall demonstriert."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben