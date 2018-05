Viele Besucher zieht es zum Krottenweiher

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Dass die Bürgergemeinde Haimbach gerne feiert, ist ein offenes Geheimnis. Was sie dabei an Arbeitskräften auf die Beine stellt, um auch an zwei oder drei Tagen hintereinander eine große Besucherschar zu verwöhnen, das ist schon außergewöhnlich. Der neue Vorsitzende Hans-Peter Jörger und sein engagiertes Vorstandsteam haben dafür eine Idee entwickelt, die sich bereits bei den Helfern das Marktplatzfestes im vergangenen Jahr bestens bewährt hat: Die Mitglieder werden im Schichtbetrieb eingesetzt, so dass niemand stundenlang malochen muss und deshalb jeder gerne das nächste Mal wieder dabei ist. Das funktionierte beim Krottenweiherfest am Wochenende so gut, dass kein Gast lange auf seine Bestellung warten musste. Erstmals hat "Hansi" Jörger sich auch die Mühe gemacht, sämtliche Veranstaltungsdaten der näheren Region abzugleichen. Letztlich blieben zwei Wochenenden ohne Konkurrenzveranstaltung übrig, entsprechend erfreute sich das jetzt zeitlich vorgezogene Fest am Krottenweiher eines regen Zuspruchs. Neben zahlreichen Vertretern befreundeter Vereine kamen viele Wanderer oder Spaziergänger, zusätzlich waren Shuttlebusse eingesetzt. Das von der Häsgruppe der Haimbachfrösche veranstaltete Fest am Samstag stand ebenfalls allen auswärtigen Besuchern offen. Die Mitglieder der Häsgruppe präsentierten an diesem Wochenende zudem eine tolle Innovation: eine selbst gebaute Hütte als Verkaufsstand, mit kleiner Terrasse für den Kuchenverkauf plus Küchenzeile. Und das Beste daran ist, die Hütte kann in drei verschiedenen Größen der jeweiligen Festumgebung angepasst werden und ist so flexibel einsetzbar. Doch das ist immer noch nicht alles an Novitäten. Eine große Zeltkonstruktion ermöglicht jetzt deutlich mehr Besuchern einen Platz im Schatten oder im Trockenen, ganz nach Bedarf. Damit rückte der Musikverein Lichtental nun ganz nach vorne an den Eingang des Festplatzes, was den Musikern mehr Aufmerksamkeit bescherte. Für die Kinder fand sich unter der Plane noch eine Malwerkstatt, wo unter der Leitung von Jugendwartin Silvia Fischer ein Malwettbewerb um den schönsten Haimbachfrosch ausgetragen wurde. Die Traktorfreunde Lichtental zeigten ebenfalls wieder Präsenz und boten mehrfach Ausfahrten für den johlenden Nachwuchs an. Alles lief am Wochenende wie am Schnürchen, die Haimbächler freuten sich über eine große Besucherschar und demonstrierten einmal mehr ihr intensives Zusammengehörigkeitsgefühl.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Kultur als Volks-Fest Rastatt (dm) - Im Rückblick wird bewusst: Was vor 25 Jahren über Pfingsten in Rastatt geschah, war ein kollektives Erweckungserlebnis. Am 28. Mai 1993 startete das erste tête-à-tête - und ließ den Geist des Straßentheaters aus der Flasche. Im Jubiläumsjahr folgt nun die 13. Auflage (Foto: av). » Weitersagen (dm) - Im Rückblick wird bewusst: Was vor 25 Jahren über Pfingsten in Rastatt geschah, war ein kollektives Erweckungserlebnis. Am 28. Mai 1993 startete das erste tête-à-tête - und ließ den Geist des Straßentheaters aus der Flasche. Im Jubiläumsjahr folgt nun die 13. Auflage (Foto: av). » - Mehr