Kühe suchen Schatten und Wellness

Sinzheim - Neugierig streckt ein junges Kalb vom St. Vinzenzhof sein Maul durch die Gitterstäbe und nuckelt am Daumen von Bruno Merkel. Der Murgtäler weiß über den Instinkt des Jungtieres Bescheid, denn er ist auf einem Hof mit Landwirtschaft aufgewachsen. Bruno Merkel ist einer von mehreren Hundert Besuchern, die beim Aktionstag "Gläserne Produktion" Station in einem der drei Hofläden in der Stabsgemeinde Station einlegen.

Viele Besucher nutzen den bei schwülwarmer Witterung den Sonntag, um mit dem Fahrrad die Sinzheimer Tour zu bewältigen. Auch haben viele Ausflügler ihre Wanderschuhe geschnürt und spazieren auf der Sinzheimer Runde über den Ibach-Hof in Kartung, den Hofladen in der Tiefenau und am südlichsten Zipfel Sinzheims über den St. Vinzenzhof. Alle drei landwirtschaftlichen Betriebe verbinden den Aktionstag des Landwirtschaftsamtes mit einem Hoffest, inklusive Führungen und die Bewirtung der Gäste. Der Massenandrang am Morgen ist Grund dafür, dass am St. Vinzenzhof bereits in den Mittagsstunden Steaks und Würste ausverkauft sind, die die Helfer des Gesangvereins Fremersberg vorbereitet hatten. Auf dem Hof lernen die Besucher die Stallungen kennen, wo die zirka 60 Milchkühe von der Rasse "Deutsches Fleckvieh" untergebracht sind. Strenger Stallgeruch weht den Besuchern entgegen. Sie beobachten interessiert das Verhalten der Tiere in dem sogenannten Trockensteherstall. Einige Kühe haben sich in Liegeboxen auf trockenes Heu gefläzt und einige bewegen sich zur automatischen Melkstation. Die eindrucksvollsten Szenen bieten jene Kühe, die sich von einem rotierenden Riesenbesen das Fell bürsten lassen. Die meisten Tiere sind jedoch damit beschäftigt, die in Futtervorrichtungen ausgebrachte Silage zu fressen. Die Weide neben dem Stall ist verwaist, nur wenige Kühe nutzen bei dem sonnigen Tag den Auslauf.

Die Produkte des Hofes wie beispielsweise Milch, Joghurt, Eier und hausgemachte Dosenwurst sind in einem voll automatisierten Hofladen untergebracht. In dem Häuschen ist an diesem Tag vor den Kühlautomaten viel los. Münze einwerfen, Nummer eingeben und im nächsten Moment springt ein Glastürchen auf, wo der Kunde zum Beispiel frische Eier herausholen kann. "Mehrere Male am Tag müssen die Automaten nachgefüllt werden", berichtet Michael Hurst vom St. Vinzenzhof.

Mit einem Kühlautomaten, wo Lebensmittel zum Verkauf angeboten werden, ist auch die Familie Ibach vom gleichnamigen Hof in Kartung ausgestattet. Beim Hoffest stehen die Leute Schlange, um frische Erdbeeren, die unweit des Hofes gedeihen, aber auch Spargel zu kaufen, die auf Äckern nahe Hügelsheim sprießen. Die Ibachs denken zudem bei der Verpackung ihrer Produkte weiter, denn sie verzichten weitgehend auf Plastik.

Eine "Schwitztour" verspricht Petra Schmälzle bei der Ankunft der Ausflügler im Hofgut in der Tiefenau. Was sie damit genau meint, das erfahren die Gäste beim Rundgang durch die Gewächshäuser, wo unter anderem die edelsten aller Blumen in vielen verschiedenen Variationen wachsen - Rosen, soweit das Auge reicht. Auf dem Weg dorthin bleiben einige Leute vor einer Bienenwiese stehen, sie versuchen, die rar gewordenen Hummeln zu zählen. Über eine Holzbiene, die mit einem tiefen Brummen durch ein Gewächshaus und an den Besuchern vorbeischwirrt, freut sich Juniorchefin Sonia Schmälzle ganz besonders. Die Insekten haben bei den Schmälzles einen hohen Stellenwert, denn sie haben laut Chef Markus Schmälzle seit einem Jahr die Aufgabe des biologischen Pflanzenschutzes nahezu komplett übernommen. Daher erfahren die Gäste bei den Führungen, wie Raubmilben und Konsorten auf natürliche Weise Blattläuse vernichten. Hier in den Gewächshäusern bauen die Schmälzles auch andere Blumenarten an. Momentan würde von den Kunden im Hofladen der Tiefenau und bei Großhändlern vermehrt "nostalgische Blumen" in verschiedenen Farben wie Glockenblumen, Löwenmäulchen, Strandflieder und Bartnelken nachgefragt, erläutert die Gartenbauingenieurin. Schmälzle nennt einen triftigen Grund für die begehrten regionalen Produkte: lange Haltbarkeit.