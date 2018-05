Vorträge, Lesungen und Spaziergänge geplant

Aktionen für Kinder: Der Verein Leselust bietet an zwei Terminen eine thematisch passende Veranstaltung für Fünf- bis Siebenjährige an: Am Dienstag, 5. Juni, von 10bis 11.15 Uhr sowie am Donnerstag, 7. Juni, von 14.30bis 15.15Uhr geht es im Stadtmuseum jeweils um "Das Mädchen mit der Perlenkette": Das Bilderbuch von Alexander Jansen thematisiert Flucht, Vertreibung und das Ankommen in einer fremden Welt.

Impulsvortrag und Exkursion: Das Café International der evangelischen Stadtkirche (Bertholdstraße 6a) bietet ebenfalls zwei thematisch passende Veranstaltungen an: Am Freitag, 8. Juni, um 18.30 Uhr hält Manfred Bender in den Jugendräumen unterhalb des Bonhoeffersaals einen geschichtlichen Impulsvortrag zum Thema "Was sind das für komische Steine auf den Gehwegen von Baden-Baden?" Am Freitag, 22.Juni, ist um 18.30Uhr eine Exkursion zu den Stolpersteinen in der näheren Umgebung des Bonhoeffersaals geplant.

Reader's Corner: Die Stadtverwaltung beteiligt sich von Montag, 11. Juni, bis Donnerstag, 14.Juni, jeweils von 12.30bis 13 Uhr mit einem "Reader's Corner" an der Aktion. Veranstaltungsort ist der kleine Garten auf halber Höhe der Rathaustreppe hinter dem Bismarck-Denkmal. Es werden jeweils Passagen aus "Ertrinken" vorgelesen. Am ersten Mittag soll es zusätzlich einführende Worte geben.

Weitere Lesungen: Auch im Via-Wohnprojekt soll Mitte Juni an drei Tagen hintereinander aus dem Werk Durlachers gelesen werden. Die Aktion ist öffentlich, Datum und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. Ebenfalls im Juni sind - allerdings nichtöffentlich - Lesungen in der Tagespflege der Caritas in der Cité geplant.

Stadtspaziergang: Anlässlich des "Tags der offenen Gesellschaft" am Samstag, 16. Juni, plant das Theater einen Stadtspaziergang auf den Spuren Gerhard Durlachers. Dabei wird Theater-Intendantin Nicola May Passagen aus "Ertrinken" vorlesen. Start wird um 14.30 Uhr an der Vincenti-Schule sein, die Durlacher als Kind besuchte. Der Spaziergang endet am Theater, hier gibt es dann auch ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen sowie einen Büchertisch.

Salon Henry: Am Samstag, 7.Juli, wird der "Salon Henry" in der Zimmerstraße 1 offiziell eröffnet.Der neue Salon des Kunstvereins Baden-Baden soll künftig für Lesungen, Konzerte und Ähnliches genutzt werden. Die Organisatoren von "Baden-Baden liest ein Buch" sind am Eröffnungstag mit vor Ort: Von 14 bis 15Uhr wird Eva Egloff aus dem Durlacher-Buch vorlesen, Rita Hampp wird die Aktion vorstellen, zudem werden die Bücher verkauft.

Unterm Kirchendach: Pfarrer Michael Teipel wird Ende Juli eine Lesung unterm Dach der Stiftskirche veranstalten mit einer Collage aus Texten und Begebenheiten von jüdischen Flüchtlingen. Details zur Veranstaltung werden noch bekanntgegeben.

Lese-Marathon: Eine Marathon-Lesung aus Durlachers Buch des Vereins Leselust ist am Samstag, 4. August, vor der Buchhandlung Straß geplant.

Vortrag über Flucht: Am Donnerstag, 20. September, kommt der Historiker und Politikwissenschaftler Peter Steinbach nach Baden-Baden. Er wird in der Aula der Vincenti-Grundschule über das Thema Flucht sprechen.