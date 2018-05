"Den meisten Pferdeverstand von uns allen"

Iffezheim - Wenn das richtige Pferd zur richtigen Zeit mit der richtigen Ausstattung, der richtigen Startnummer und dem richtigen Reiter in der Startbox steht, dann hat der Renntechniker alles richtig gemacht. So erklärt es Diana Raatz - und sie muss es wissen. Sie wird beim heute beginnenden Frühjahrs-Meeting in Iffezheim ihre Feuertaufe als Leiterin der Renntechnik haben.

Sollte man meinen ob diesem wichtigen Job Nervosität bei der 42-Jährigen zu spüren, liegt man falsch. "Ich bin optimistisch", sagt sie und strotzt vor sympathischer Selbstsicherheit. Sie nehme die Verantwortung hinter der Aufgabe sehr ernst, zumal sie als frühere Amateurrennreiterin wisse, "dass eigentlich alles mit dem Renntechniker steht und fällt".

Dieser hat nicht nur am Renntag selbst ein großes Pensum an Arbeit zu erledigen (Überprüfung der Meldelisten, Organisation des Personals, Briefing der Moderatoren, erster Ansprechpartner für die Rennleitung, Einhalten des Zeitplans), sondern beginnt seinen Job schon lange vor dem ersten Rennen am Renntag. Für das Frühjahrs-Meeting starteten die Planungen schon im Winter, erklärt Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister. Unzählige Fragen mussten beantwortet werden: Welche und wie viele Rennen schreiben wir aus? Wann öffnen wir den Platz? Wer moderiert an welchem Standort? Und, und, und.

Als sich Philipp Riethmüller 2017, nachdem er für Baden Racing fünf Jahre als Renntechnik-Leiter aktiv war, selbstständig machte, habe sich Raatz sehr in die Planung des Frühjahrs-Meetings "reingekniet", erzählt Hofmeister. Als Belohnung für diesen Einsatz habe die Geschäftsführerin Diana Raatz dann als neue Renntechnikerin vorgeschlagen - Raatz sagte begeistert zu, zumal sie Riethmüller in der Vergangenheit schon assistiert hatte.

Die große Herausforderung sei es, Raatz in ihrer neuen Rolle als Renntechnikerin zu etablieren. Denn der "blonde Wirbelwind" (O-Ton Jutta Hofmeister) ist den Rennbahnakteuren eher als Verantwortliche für das bunte Programm auf dem Turfgelände bekannt. Seit Raatz 2014 als "Junior Event Manager" zu Baden Racing kam, ist sie auf die "Side Events", also die einzelnen Motto-Tage an den Renntagen, und Drittveranstaltungen wie Hochzeiten spezialisiert. Hofmeister ist sich jedoch sicher, dass das Modell mit Raatz in der Leitung Erfolg haben wird und macht ihrer Angestellten das wohl schönste Kompliment: "Ich gehe am 160. Geburtstag der Galopprennbahn kein Risiko ein, ich bin überzeugt, dass das funktioniert!"

Schließlich habe Raatz "den meisten Pferdeverstand von uns allen", merkt Hofmeister schmunzelnd an - und Raatz belegt das sofort. Mit Herzblut erzählt sie, dass sich in ihrem Leben alles ums Thema Pferde drehe, seit sie im Alter von fünf Jahren ihren Vater so lange plagte, bis der sie zu ihrer ersten Reitstunde anmeldete. Mit sechs Jahren ritt Raatz ihr erstes Ponyrennen. Pferderennen wurden ihre Passion - und als sie mit 15 die Amateurrennreiter-Lizenz erwarb teilweise auch ihr Beruf. Neben dem Rennsport absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und mit Ende zwanzig lernte sie zusätzlich Veranstaltungskauffrau. Im Mittelpunkt stand aber immer das Reiten, sagt sie. Die Unterstützung ihres Vaters ist Raatz von Anfang an sicher und auch ihr Lebensgefährte "rockt alles mit und hält mir den Rücken frei", zeigt sich die 42-Jährige sehr dankbar. Vor rund acht Jahren ritt Raatz ihr letztes offizielles Rennen. Und doch: Beim von Raatz initiierten "Legenden-Rennen" im Rahmen der Großen Woche 2017 durfte sie als "unsere Legende", wie Hofmeister es nennt, noch einmal in die Spur.

Ab heute ist Raatz nun dafür verantwortlich, was neben der Spur passiert. Für eine gelungene Veranstaltung wünscht sich die Leiterin, dass es ihr mit ihrem Team, vom dem sie ausnahmslos schwärmerisch spricht, gelingt, "den Geist, den wir hier leben, den Zuschauern zu vermitteln".