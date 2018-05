Ein desolates Stück Kurstadt in Berlin

Baden-Baden - Wer in Berlin durch den Tiergarten spaziert, stößt auf ein kleines Stück Baden-Baden. In einer Sammlung von Gaslaternen aus aller Welt ist nämlich auch eine gusseiserne Leuchte der Kurstadt ausgestellt. Unter der laufenden Nummer 72 heißt es auf einem am Mast angebrachten Schild, dass die sechsflammige Laterne 1978 von den Stadtwerken Baden-Baden für Europas größtes Gaslaternen-Freilichtmuseum gestiftet wurde. Insgesamt stehen im Tiergarten fast 100 Laternen aus 36 Städten. Was dem Betrachter auffällt: Sie sind allesamt in einem ziemlich desolaten Zustand. Die touristische Internetseite "visitberlin" informiert, dass die Leuchten 2006 anlässlich der Fußball-WM saniert wurden, mittlerweile aber wieder stark durch Vandalismus beschädigt sind. Nun suche die Stadt Berlin nach einem neuen Standort. Auf einer städtischen Homepage ist mit dem Deutschen Technikmuseum auch ein solcher genannt und der Umzug für 2016 anvisiert. Die Laternen stehen aber bis heute ungeschützt im Freien. Auch die Baden-Badener Laterne gibt kein sehenswertes Bild ab. Der Sockel ist noch da, das Schildchen ist sauber lesbar. Die sechs Leuchter am oberen Ende des Lichtmasts sucht der Spaziergänger im Tiergarten aber vergebens. Sie wurden vermutlich abgeschlagen oder zertrümmert. Schade drum. Auf dem Schild steht, dass Stand 2006 noch 1750 der Dinosaurier der Straßenbeleuchtung in Baden-Baden zu finden waren. Nun, mittlerweile gibt es an der Oos weniger als 1000 davon. Hoffentlich wird für die Laterne im Tiergarten ein neuer, vandalismussicherer Ort gefunden, solange in Baden-Baden überhaupt noch Gaslaternen leuchten. Harald Holzmann