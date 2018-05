Krimis gehen am schnellsten weg

Sinzheim - So manche Bürger besuchen im Lauf eines Tages das Rathaus in Sinzheim, darunter sind auch ganz besondere Spezies - nämlich Leseratten und Bücherwürmer. Und sie kennen sich aus. Nach den beiden sich automatisch öffnenden Eingangstüren halten sie sich gleich links, denn dort steht das öffentliche Bücherregal im Foyer beim Eingang zum Bürgersaal.

Vom Kochbuch über den Kriminalroman bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern reicht das Angebot, für das man keinen Leihausweis braucht und auch keine Gebühren zahlen muss.

Vor acht Jahren hatte der damalige SPD-Gemeinderat Dietrich Dürr die Idee für diese Einrichtung und stieß bei der Verwaltung auf offene Ohren. Seither betreuen Helga Rost und er ehrenamtlich das Bücherregal. Inzwischen hat es in der Region etliche Nachahmer gefunden, weiß Dürr. "Wir haben mit einem Regal angefangen, jetzt sind es drei - und zwar doppelseitig", sagt er und freut sich sichtlich über das große Interesse.

Fein säuberlich sortiert stehen etwa 1200 Bücher in 15 Rubriken in den Fächern, die weitgehend nach Autoren alphabetisch sortiert sind, so dass es leicht ist, nach einem bestimmten Buch zu suchen. Den "größten Umsatz" gebe es im Bereich Belletristik, "Krimis gehen am schnellsten weg", so die Erfahrung von Dürr. Auch Kochbücher und historische Romane seien gefragt, "Sachbücher ab und an". Wenn die Leser die Wahl haben, greifen sie eher zu einem Taschenbuch als zu einem gebundenen Exemplar. Neben fremdsprachiger Literatur, historischen Büchern, Psychologie/Gesundheit, Geschichte/Politik, Film/Kunst/Kultur, Freizeit/Haus/Garten, Biografien kann nach Sachbüchern, Reiseliteratur und Bildbänden geschaut werden. "Wir werden immer wieder darauf angesprochen und bekommen zu hören, dass dies ein gutes Angebot ist", berichtet Helga Rost.

Alle Bücher sind Spenden. Sie können in einer Holzkiste abgelegt werden. Manche stellen auch einen Bücherkarton daneben ab. Es kommen in der Regel so viele Bücher rein, wie wieder rausgehen.

Nicht so gerne gesehen wird, wenn zu alte Exemplare abgegeben werden, die kaum noch einer lesen möchte wie beispielsweise Johannes Mario Simmel, Heinz Konsalik, Marie-Luise Fischer oder Auswahlbände von Reader's Digest. Wobei, darauf legt Helga Rost großen Wert, auch ab und an solche Schmöker angeboten werden, damit für alle Generationen etwas da ist. "Hauptsache, es wird gelesen", sagt sie. Dürr: "Bis ein Jochen Klepper, Siegfried Lenz oder Thomas Mann mitgenommen werden, kann es dauern."

Lesefutter, das keinen Platz findet oder wie Oster- und Weihnachtsliteratur nicht zeitgemäß ist, wandert in den Keller - auch dort wird alphabetisch sortiert, betont Helga Rost. Dort dürften in etwa so viele Exemplare stehen, wie in den Bücherregalen. Aussortierte Bücher kommen ins Papierlager und von dort zur Feuerwehr, die Altpapier sammelt. Wer Fragen bezüglich der Bücherabgabe hat, kann sich an das Bürgerbüro wenden. Dort wird der Kontakt zu Dietrich Dürr oder Helga Rost hergestellt.

Eigentlich dürfen pro Person nur bis zu fünf Bücher mitgenommen werden, aber es gibt Ausnahmen, die man mit den beiden Betreuern besprechen kann. Sozialarbeiter Dominik Springmann plane beispielsweise, berichtet Dietrich Dürr, ein Bücherregal im Jugendtreff einzurichten. Der dürfe die Bücher hier holen.

Zwischen vier und fünf Stunden pro Woche ist einer der beiden, die sich untereinander absprechen, mit Einräumen, Aussortieren und Wegpacken beschäftigt. Wobei manchmal auch falsch Einsortiertes an seinen richtigen Platz gestellt werden muss, berichtet Helga Rost. Vor allem, wenn nicht auf die alphabetische Reihenfolge geachtet wurde. Denn die zwei Ehrenamtlichen bekommen oft das Lob, dass bei ihnen "alles so ordentlich, so übersichtlich ist", freut sich Helga Rost, die wie Dietrich Dürr nach wie vor mit großem Engagement bei der Sache ist.

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 7.30 bis 16Uhr, Donnerstag 7.30 bis 12.30Uhr und 13.30bis 18Uhr, Freitag 7.30bis 12.30Uhr.