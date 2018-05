Christkindelsmarkt auch in Fußgängerzone?

Baden-Baden - Die Verwaltung schlägt vor, den Zuschuss an den Verein Baden-Baden Innenstadt (BBI) für die Vermarktung der Innenstadt von bisher 50000 in diesem Jahr auf 100000und ab 2019 auf 125000 Euro jährlich zu erhöhen. In einem strategischen Entwicklungskonzept wird zudem dargelegt, wie die Innenstadt künftig belebt werden könnte.

In dem Papier, über das der Hauptausschuss am 11. Juni debattieren und abstimmen soll, werden einige Ideen dargelegt, mit deren Hilfe die Innenstadt gestärkt werden könnte. Dabei geht es in erster Linie darum, Veranstaltungen ins Zentrum zu ziehen und dieses damit zu beleben. Beispielsweise prüft die Verwaltung, ob der Christkindelsmarkt künftig in die Fußgängerzone hinein erweitert werden könnte. Zudem gibt es laut Sitzungsvorlage Gespräche mit der Firma Heel, den Heel-Lauf, der seit vielen Jahren viele Tausend Läufer und Zuschauer nach Oos und in die westlichen Stadtteile zieht, künftig als "Heel-Stadtlauf" durch die Innenstadt zu führen. Auch der Leopoldsplatz könnte nach seiner Sanierung künftig als Veranstaltungsort genutzt werden, heißt es in dem Papier.

Thema sind auch die verkaufsoffenen Sonntage, die in den vergangenen Jahren immer wieder Grund für Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft waren. Die Zeichen stehen dabei mittlerweile auf Einvernehmen: Ziel sei es nun, geeignete Veranstaltungen festzulegen, die den rechtlichen Vorgaben und den Vorstellungen des Einzelhandels entsprächen, heißt es.

Idee: In Innenstadt zweiter Oldtimer-Treff

Neben den Osterfestspielen komme die Kunstmesse im Herbst als zweite Veranstaltung dafür in Betracht. "Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob ein zweites Oldtimer-Treffen in der Innenstadt als Anlass für einen dritten verkaufsoffenen Sonntag möglich ist", heißt es weiter.

Zudem hat die Vereinigung BBI, in dem Einzelhändler in der Innenstadt organisiert sind, ein Vermarktungskonzept vorgelegt. In dem Papier wird vorgerechnet, wie hoch der Finanzbedarf aus Sicht der BBI ist, der nötig wäre, die Innenstadt besser als bisher zu vermarkten. Insgesamt geht die BBI von einem Bedarf in Höhe von jährlich 300000 Euro aus. Davon könnte der Verein selbst 50000 Euro stemmen - die restlichen 250000 Euro müssten als Zuschuss von der Stadt kommen. Für das Geld seien "Anzeigenkampagnen in hochwertigen Magazinen" sowie Radio- und Plakatwerbung geplant, heißt es in dem Papier. Außerdem sei das Geld nötig, um die Attraktivität der verkaufsoffenen Sonntage zu steigern und Werbung dafür zu machen sowie um eine Aufwandsentschädigung für den Vorstand und den Einsatz von Personal der BBI zu zahlen.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Zuschüsse weiche erheblich vom von der BBI angemeldeten Bedarf ab. "Gleichwohl hält die Verwaltung daran fest, die Zuschüsse 2018 um 50000 Euro und 2019 um 75000 Euro zu erhöhen", heißt es in der Vorlage. Vor den Haushaltsberatungen 2020/21 soll aber geprüft werden, ob eine weitere Erhöhung der Zuschüsse gerechtfertigt und angemessen wäre, schlägt die Verwaltung vor.