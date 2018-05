Badenerin bringt die Brezel nach Australien

Baden-Baden - Annette Sullivan hat ihre Mission erfüllt. Als sie 1987 aus Mittelbaden nach Australien auswanderte, hatte sie den Wunsch, den Australiern unsere Brezel näherzubringen. Ja, sie wollte sie die Brezel sogar lieben lehren! Dieser Traum hat sich dank harter Arbeit erfüllt, und nun kann sich Annette mit ihrem Mann Les (71) ohne Bedenken zur Ruhe setzen.

Die beiden haben ihr Melbourner Unternehmen "Bretzel.biz" Anfang Mai verkauft und werden den neuen Geschäftsführern künftig nur noch als Berater zur Seite stehen. Endlich haben sie wieder einmal Zeit. Zeit für sich. Zeit für die Familie. Zeit, in Annettes Heimat rund um Baden-Baden vorbeizuschauen, der sie noch immer sehr verbunden ist. Über 16 Jahre hat Annette schwer geschuftet, ihr ganzes Herzblut in den Aufbau von "Bretzel.biz" gesteckt. Dabei war sie lange Zeit besorgt, dass alles nur eine Schnapsidee sein könnte. "Als wir nach Australien gekommen sind, konnte ich leider nicht mehr als Kinderkrankenschwester arbeiten, da meine Ausbildung nur teilweise anerkannt wurde. Ich musste mir etwas anderes überlegen, und da kam ich auf die Brezel", erinnert sie sich.

Selbst ist Annette unter dem Geburtsnamen Peikert in Gaggenau aufgewachsen und in Baden-Baden zur Schule gegangen. Die Brezel war in ihrer Kindheit ständiger Begleiter. Nach ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Karlsruhe wanderte sie nach Durban in Südafrika aus. Dort lernte sie ihren Mann Les kennen und erzählte ihm schon da von ihrem Lieblingsgebäck.

Zusammen ließen sie sich dann in Australien nieder, um ihren gemeinsamen Kindern eine sichere Zukunft zu bieten. "Als unsere Töchter klein waren, fiel mir dann immer wieder auf, dass es in Australien als Snacks für Kinder nur Chips und Donuts gab. Die Brezel kannten die Australier überhaupt nicht", erinnert sich Annette. Dann kam ihre Cousine Gabi aus Deutschland zu Besuch - eine Bäckerin. Annette: "Sie brachte mir bei, wie man Brezeln macht, und schon wurde meine Idee konkreter."

Heute sind Annette und Les weit über die Grenzen von Melbourne hinaus für ihre köstlichen Brezeln bekannt. Sie bieten sie nicht nur klassisch mit Salz, sondern auch süß mit Nougatcreme oder Erdnussbutter gefüllt an. "Wirkliche Konkurrenz haben wir nicht", erzählt die Bäckerin und schwärmt von ihren Kunden: "Die Australier sind inzwischen teilweise mit unseren Brezeln aufgewachsen, da wir seit 15 Jahren auch Schulen beliefern. Sie lieben unsere Brezeln." Jede Brezel, die Annettes Bäckerei verlässt, ist von Hand geformt. Daran soll sich auch künftig nichts ändern.

Denn auch, wenn sich Annette und Les nun aus dem Geschäft zurückziehen, können sie es nicht ganz lassen. "Wir wollen weiter für die gewohnte Qualität sorgen und in Kontakt mit den Kunden bleiben", erklärt die Gründerin von "Bretzel.biz". So leicht lässt sich das Brezelbäcker-Dasein doch nicht abschütteln. Und solange die neu gewonnene Freizeit hin und wieder für einen Besuch in der alten Heimat reicht, ist doch alles gut...

Das Gespräch hat Bloggerin Kathrin Reimer aus Karlsruhe geführt. Sie berichtet auch auf ihrem Blog darüber.

www.nur-noch-zucker.de