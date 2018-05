Faszinierender Oldtimer

Baden-Baden - Wer den Namen "Orient-Express" hört, denkt unwillkürlich an den Luxuszug, der vor fast genau 135 Jahren das erste Mal von Paris nach Istanbul fuhr. Dass auch eines der ältesten motorisierten Fahrzeuge diesen Namen trägt, wissen nur wenige. Nachdem diese 5,5 PS starke Motorkutsche Mitte April an ihren "Geburtsort" Gaggenau zurückkehrte, macht sie nun bis 22. Juni im unteren Foyer des Kurhauses Baden-Baden Halt - in der Heimatstadt ihres Konstrukteurs Joseph Vollmer.

Elf Jahre, nachdem Carl Benz das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor erfunden hatte, machte ein anderer Konstrukteur und Automobilpionier aus der badischen Region auf sich aufmerksam. Der in der Baden-Badener Weinbergstraße als Sohn eines selbstständigen Schlossermeisters aufgewachsene Joseph Vollmer ließ sich von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach inspirieren und baute 1897 sein erstes Kraftfahrzeug, den "Orient-Express", bei der Firma Bergmanns Industriewerke in Gaggenau. Angelehnt an den 14 Jahre zuvor gut eingeführten Namen des Zuges erhielt auch seine erste Motorkutsche mit Riemengetriebe diesen Titel. Mit ihren maximal 30 Stundenkilometern wurde sie gerne auch im Ausland als Taxi benutzt.

"In dieser Kutschenform gibt es nur noch fünf Fahrzeuge", berichtete Michael Wessel vom Unimog-Museum Gaggenau, der bei der legendären jährlichen Rallye "London to Brighton Veteran Car Run" auf diesen "Orient-Express" und seinen Besitzer, den in England lebenden Australier Ron Melloship, aufmerksam wurde. "Es war wie ein Wink des Himmels, als die Nachricht kam, dass Melloship in seine Heimat zurückkehren wollte und sich schweren Herzens entschied, sich von seinem Lieblingsobjekt zu trennen", erinnerte sich Hildegard Knoop, Geschäftsführerin des Museums. "Er hat ausdrücklich betont, es solle nach Gaggenau zurückgebracht werden", so Wessel.

Im April fuhr er nach England, um den Oldtimer zu holen. Im geschlossenen Anhänger wurde er von Canterbury nach Gaggenau transportiert, wo er am 1. Mai seine erste Ausfahrt in seiner ehemaligen "Geburtsstadt" machen durfte. Finanziert wurde der Kauf aus Mitteln der Stiftung Unimog-Museum, doch hofft man auf viele Spenden, um die Refinanzierung zu ermöglichen. "In unserem erweiterten Unimog-Museum wird der Orient-Express als das zentrale Fahrzeug präsentiert", so Wessel.

Steffen Ratzel, Geschäftsführer der Bäder- und Kurverwaltung, freute sich über den Zwischenstopp des Oldtimers in der Kurstadt. "Es ist nicht üblich, dass wir im Kurhaus Fahrzeuge ausstellen, aber beim Orient-Express machen wir eine Ausnahme, denn es ist ein besonderes altes Automobil und eines mit einer ganz besonderen Bedeutung für Baden-Baden", so Ratzel. Seinem Erbauer Joseph Vollmer ist übrigens in der Kurstadt die Brücke zwischen B500 und Schwarzwaldstraße gewidmet.