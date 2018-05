Prächtige Blumenbilder

Baden-Baden - Der im Hof vor der Geroldsauer Grobbachhalle zu Fronleichnam zelebrierte Festgottesdienst bot gestern ein schönes Beispiel gelebter Gemeinschaft. Viele Gemeindemitglieder hatten Blüten gesammelt oder aus dem eigenen Garten gespendet, um an den zwei prächtigen Blumenteppichen vor der Kirche und auf dem Weg zum Altar unter freiem Himmel mitzuwirken.

Bereits am Mittwochnachmittag war von Mesner Günter Eckerle mit seinen Helfern der Altar am Ende des Hofes aufgebaut worden, schön schattig unter Bäumen gelegen. Zahlreiche Bänke mussten zudem aufgestellt werden, die von den vielen gläubigen Besuchern aus Lichtental, Geroldsau und Oberbeuern auch alle belegt wurden. Am Festtag selbst hatten sich die Helfer bereits am frühen Morgen um 5.30 Uhr getroffen, um die beiden wunderschönen Blumenteppiche auszulegen. Dabei wurden aus den vielfältigen Blüten neben der Heilig-Geist-Taube sowie Kelchen mit Hostie und einer Pfingstrose auch ein "Ave" sowie einige sakrale Symbole eingearbeitet.

Doch auch eine wunderschöne Sonne, die auch als Stern durchginge, in einem schmeichelnden Kranz unzähliger Gänseblümchen fiel ins Auge. Dazu passte das Motto von Pater Thomaskutty, das Gott immer mit uns und unter uns ist, sei das in den Mitmenschen oder in der Natur: "Wer ihn sucht, findet ihn auch". Es war ein feierlicher Moment, als er mit den Messdienern einzog. Der Festgottesdienst unter freiem Himmel wurde ebenso wie die anschließende Prozession erstmals von den beiden Musikkapellen Geroldsau und Lichtental gemeinsam feierlich umrahmt. Der Allgegenwart Gottes, der uns nie allein lasse, gewann der Pater großen Trost ab. Als Vertreter des Ordens der Missionare des Allerheiligsten Sakraments, dem er angehöre, bedeute Fronleichnam für ihn ein ganz besonderes Fest, bekannte Thomaskutty zur Eröffnung des Gottesdienstes. "Wir sollten uns auf Gott und seine lebendige Gegenwart einstellen und unserer Sendung in dieser Welt gerecht werden", forderte der Pater die Gläubigen auf. Er freute sich über das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gemeinde und die vielen helfenden Hände zum Lob des Herrn. Nach der heiligen Kommunion und dem Schlussgebet sprach Thomaskutty den Segen, bevor sich die Prozession zur Heilig-Geist-Kirche in Bewegung setzte. Dort wartete nach Gebet und dem Segen mit dem Allerheiligsten auf die Gläubigen ein Umtrunk im Kirchhof.