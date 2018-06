Ein Schnurgerüst gibt Orientierung

Bühl



Bühl (red) - Im Kontrast zu dem schweren Thema von Krankheit und Tod in der Bibelstelle von Lazarus stehen 70 quicklebendige Teenager auf der Bühne. Die Pfarrgemeinde St. Borromäus hat den Adonia-Chor für das Musical "Herzschlag" am 1. Juni nach Neusatz eingeladen.