Fröhlicher Start ins Jubiläumsfest





Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Bunt, fröhlich und unter der großen Anteilnahme der Bevölkerung sowie einiger Honoratioren, wurden gestern Abend die 40.Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach eröffnet. Es wurde gesungen, getanzt und feierlich im Takt Fahnen geschwenkt. Die zentrale Eröffnungszeremonie fand begleitend von den schmetternden Klängen der Fanfarenzugspieler aus Haueneberstein im idyllischen Kirchwinkel auf den Kirchenstaffeln statt. Dort huldigte Stadtpoet Klaus Huber zu Beginn im Reimvers zwei Personen, die eng mit Steinbach verbunden waren: Baumeister Erwin von Steinbach und Baldur Seifert, der zu Lebzeiten den Winzertagen zu großer Anerkennung verholfen hatte. Just zu dem Zeitpunkt, als der Schultheiß (Ulrich Hildner) seines Amtes waltete und den "Kurstadtkaiser" (Bürgermeister Roland Kaiser) und andere Gäste begrüßte, hatten sich die Regenwolken verzogen und die Sonne ließ alle Akteure in hellem Glanz erstrahlen.Das vom Stadtpoeten vorbereitete Schauspiel konnte beginnen. Die Pilger vom katholischen Kirchenchor Steinbach, die tanzenden Gauklerinnen sowie die auf den Kirchentreppen Spalier stehenden Landsknechte bildeten eine großartige Kulisse. Die Bühne vor der St. Jakobuskirche gehörte den Oberen, die im Mittelalter das Sagen über die hiesigen Untertanen hatten - unter anderem mit dabei: Der Markgraf (Engelbert Baader) und seine Frau (Erika Hochstuhl), der Bischof (Sigisbert Laforsch) und der Protagonist der Aufführung Erwin von Steinbach (Michael Peter). Dieser zeigte sich unter dem Jubel der Gäste über die Bedeutung seines monumentalen Werkes in Straßburg durchaus bewusst. Gut gelaunt und begleitet von Charly Ernst am Akkordeon, schmetterten alle Akteure zusammen mit den Besuchern das ohrgefällige Winzertagelied "Steinbach zwischen Yburg und Rhein ..." Der Markgraf und die Markgräfin warfen zur Feier der 40. Mittelalterlichen Winzertage "goldene" Meister-Erwin-Taler auf die Untertanen herab. Während die Kinder eilends nach den Talern griffen, verteilten die reichen Kaufleute kleinen Speck-Gugelhupfe einer Steinbacher Traditionsbäckerei an das Volk. Im Anschluss zog das Gefolge, angeführt von den Fanfaren sowie den Fahnenschwingern aus Rastatt und dem Herrscherpaar durchs Städtl. Die Besucher jubelten dem Tross zu. Ein ökumenischer Gottesdienst war dem Festakt vorausgegangen.

