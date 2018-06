Gerhard Neumaier malt, "was man fühlt"

Baden-Baden - Seit 1982 lobt die Stadt Baden-Baden einen Kunstpreis aus, der jedes Jahr an einen zeitgenössischen Künstler aus der Kurstadt vergeben wird. In diesem Jahr heißt der "Künstler in Baden-Baden" Gerhard Neumaier, der seit 18 Jahren in der Kurstadt lebt und in der Künstlerkolonie auf dem Stolzenberg-Areal arbeitet. Seine Werke werden vom 9. Dezember bis 27. Januar 2019 in den Räumen der Gesellschaft junger Kunst im Alten Dampfbad zu sehen sein.

Der Künstler, für den sich die Jury - bestehend aus Vertretern der Stadt Baden-Baden, des Gemeinderats, der Staatlichen Kunsthalle, des Museums Frieder Burda und der Gesellschaft junger Kunst - entschieden hat, wurde 1950 in Freiburg geboren. Im Jahre 1972 zog es ihn an die Goldschmiedeschule in Pforzheim, wo er im Rahmen der klassischen Ausbildung auch mit der Bildhauerei und der Malerei in Kontakt kam.

Er entschied sich für ein Studium an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart, wo ihn insbesondere der österreichische Künstler Alfred Hrdlicka in seinen Bann zog. "Er war der Populärste und Interessanteste", sagt Gerhard Neumaier, den nicht nur die Malerei selbst, sondern vielmehr auch die Kunstgeschichte, der Kunstmarkt, die informelle Malerei und die Frage "Was ist die wahre Kunst?" anregten.

Neumaier, dessen Werke in Museen in Berlin und an vielen anderen Orten der Welt aushängen, liebt die Farben, deren Verhalten, die Natur, das Chaos, aber auch die Romantik. Seine Arbeit bezeichnet der Künstler als "Action Painting", denn oftmals experimentiert er mit verschiedenen Farbschichten, mit spontanen Reaktionen des entstehenden Gemäldes, das er stets in Öl und auf glatten Lkw-Planen realisiert.

"Ich male nicht, was man sieht, sondern was man fühlt", erklärt er sein großformatiges Gemälde eines sattgrünen Pflanzengemisches. Es ist "die Lust an der Macht des Malens zwischen Mythos und Trivialität", wie er selbst sagt, die den Betrachter fasziniert vor dem Gemälde stehen und immer wieder neue bis ins feinste Detail erscheinende Gräser entdecken lässt. Er lehnt sich an Albrecht Dürer an, um aber im Kontrast hierzu auch als eine Hommage an den französischen Künstler Daniel Buren die Konzeptkunst nicht zu vernachlässigen.

Bis zum Ende des Jahres hat Gerhard Neumaier, der sich von seiner Arbeit über Stunden hinweg bis zur Fertigstellung des Gemäldes fesseln lässt, noch viel vor. Seit 2006 beseelt ihn die Idee eines Kunstkatalogs über die vielfältigen Facetten seines Schaffens. Zur Ausstellung möchte er das mehr als 300 Seiten starke Werk publizieren. Die Stadt Baden-Baden stellt im Rahmen des Kunstpreises jedes Jahr 8000 Euro zur Verfügung, womit die Ausstellung ausgerichtet und ein begleitender Katalog erstellt werden.

Neumaiers opulenter Kunstkatalog überschreitet dieses Budget, weswegen der Künstler ein "Fundraising-Projekt" ins Leben gerufen hat. "Ummalte Zeiten" oder "Gemalte Zeiten" so der Titel, bei dem Interessenten ihn unterstützen können.