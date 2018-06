Stimmlich und instrumental ein Feuerwerk

Baden-Baden - "Die Nacht der Saxofone" war als Motto des Rhythm & Blues Extra Konzertabends leicht untertrieben, denn das Publikum im gut besuchten, mit Tischen gemütlich gestalteten Bénazetsaal bekam ein musikalisch wie stimmlich exzellentes Feuerwerk geboten. Der musikalische Leiter und Tastenzauberer am Keyboard, Walter Uhling, und der Organisator, Schlagzeuger Ralf Heinrich, hatten für das Programm auf in der Kurstadt bereits bestens bewährte Größen zurückgegriffen. Albie Donnelly, der mit seiner Band Supercharge in ganz Europa Erfolge feierte, hatte schon im Vorjahr bei dieser Saxofonnacht mitgewirkt und dabei eine eindrucksvolle Visitenkarte hinterlassen. Er ist nicht nur ein begnadeter Musiker, der mit seinen virtuosen Improvisationen in sämtlichen Stilrichtungen des Rhythm & Blues zu Hause ist. Seine tiefe Bassstimme ist zudem ein Garant für stimmungsvolle Einlagen, der Humor kommt bei dem geborenen Entertainer auch nicht zu kurz. Als "Boogie Woogie King" stellte er sich ganz unbescheiden und sicherlich mit einem Augenzwinkern hinter den schwarzen Gläsern vor, um darauf "Take me to the river" nahtlos in "Papa was a Rolling Stone" übergehen zu lassen.

Sein Kollege Andy Parker versuchte derweil, einen Publikumschor dazu auszubilden. Der Mann aus Liverpool, früherer Leadsänger von Supercharge und Bühnenkollege von Größen wie B.B. King oder Chuck Berry, mischte unter anderem mit dem souligen "Yeh Yeh" den Saal auf. Beim von beiden intonierten Bluesstandard "Hoochie coochie man" von Muddy Waters lief Gitarrist Markus Wienstroer, der sich an diesem Abend in absoluter Hochform präsentierte, einmal mehr zu einem glanzvollen Solo auf. Albie Donnelly jonglierte dazu am Ende regelrecht auf den Tasten seines Saxofons und setzte der hinreißenden Nummer damit noch das Krönchen auf. Eine freche Bebop-Nummer oder eine brillante Klezmer-Einlage, die sich in Galopp steigerte, forderte Beifallsstürme heraus.

Susanne Alt brachte an ihrem Instrument dann eine jazzige Note in den Konzertabend ein. Bei einem ihrer Lieblingssongs, Billie Holidays "Willow weep for me", verlieh sie ihrem Saxofon einen betörend schmeichelnden Charakter. Ihre wegen der fruchtbaren Zusammenarbeit dem Posaunisten von James Brown, Fred Wesley, gewidmete Eigenkomposition "Things to do" zeigte einmal mehr ihre musikalischen Qualitäten, auch wenn sie an diesem Abend etwas nervös wirkte. Sehr einfühlsam gab sie sich in "Drown in my own tears" von Ray Charles. Andy Parker brillierte in dieser sehr erdigen Bluesnummer als zutiefst beseelter Sänger, hier hätte man eine Stecknadel fallen hören.

Ganz anders als bei Dorrey Lyles, einem der beiden stimmgewaltigen Weather Girls, die fast schon als Ikone im Bereich Gospel, Soul, Jazz und R & B gilt. Sie war für den erkrankten Eb Davis eingesprungen. Als pures Kraftpaket dominierte die mit einer unglaublichen Röhre gesegnete Sängerin im superkurzen Mini die Bühne und hatte das Publikum sofort auf ihrer Seite mit Hits wie "Rock me baby". Bei "Let the good times roll" oder "Natbush city limits" stand der Saal Kopf, darunter auch Kemi Cee, die fast unerkannt im Publikum weilte. "We are family" wurde im Chor mitgesungen, erst nach der Zugabe "Everybody needs somebody" durfte die Formation, zu der noch Bassist Bolle Diekmann zählte, von der Bühne.