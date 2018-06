Kurhaus-Kolonnaden strahlen zum Jubiläum "wie schon lange nicht" Von Anne-Rose Gangl Baden-Baden - Die Kurstadt kann ihren Besuchern viele architektonische Juwelen vorweisen, die ihresgleichen suchen. Ein solches Prachtstück sind die Kolonnaden in unmittelbarer Nachbarschaft zu Kurhaus und Trinkhalle. Dieses Jahr werden sie 150 Jahre alt, was mit einem Festwochenende vom 8. bis 10. Juni gefeiert wird. Die Kurhaus-Kolonnaden haben auch nach Jahrzehnten eine besondere Anziehungskraft und einen Charme, dem sich niemand entziehen kann. Sie versprühen Nostalgie und wecken bei Jung und Alt die Sehnsucht nach der Belle Epoche, einer Zeit, in der man ohne Hektik unter den Kastanienbäumen spazierte und vielleicht der Musik im Konzertpavillon lauschte - Erlebnisse, die auch heute noch zu genießen sind. Dieses Empfinden zu erhalten, ist ein Herzensanliegen der Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg (BKV) und der 18 Einzelhändler, die ihre Boutiquen in den Kolonnaden betreiben. Die Geschichte der Kolonnaden-Geschäfte begann bereits 1816/17 mit dem Bau von Krämerbuden, die das damals noch "Conversationshaus" genannte Kurhaus mit der Innenstadt verbinden sollten. Als sich die Stadt jedoch immer mehr zur international bekannten Bäderstadt entwickelte, entsprachen die Holzbuden nicht mehr dem Niveau der Besucher. Die heutigen Kolonnaden sind dem Architekten und Bezirksbaumeister Carl Dernfeld zu verdanken, dessen Pläne 1868 umgesetzt wurden. Es entstand eine kleine, aber attraktive Ladenzeile, die in dieser Art weltweit einzigartig sei, wie BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel erklärte. Nicht nur ihre Architektur ist etwas Besonderes, auch die Geschäfte bieten eine reiche Auswahl von feinster Confiserie über auserlesene Mode bis hin zu hochwertigem Schmuck. Ratzel dankte den treuen Geschäftsinhabern, für die enge Eingangstüren und begrenzte Lagerflächen eine tägliche Herausforderung darstellten. Wie bereits zum 125-jährigen Geburtstag wurden die Kolonnaden auch zu ihrem diesjährigen Jubiläum herausgeputzt. Knapp einen sechsstelligen Betrag investierte die BKV, um, in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, die Kolonnaden mit einem neuen Anstrich und neuen Schildern aufzufrischen. "Sie strahlen wie schon lange nicht mehr und lassen den Blick in die alte Zeit wieder aufleben", so Ratzel. Die Feier zum 150. Geburtstag organisieren BKV und die in der IG Kurhaus-Kolonnaden vereinigten Geschäftsinhaber, die eine Broschüre gedruckt und spezielle Einkaufstaschen gestaltet haben, erstmals gemeinsam. Eng zusammengearbeitet hat IG-Vorsitzender Jörg Hilger mit Anna Falk von der BKV, um ein Programm auf die Beine zu stellen, das dem historischen Ambiente gerecht wird, Aufmerksamkeit auf die Geschäfte lenkt und kulturell sowie kulinarisch unterhält. Mit im Boot sind Stadtmuseum, Vereine und Kurhaus-Gastronomie.

