Authentische Atmosphäre lockt Tausende an

Baden-Baden - Die 40. Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach zogen drei Tage lang viele Tausend Besucher an. Bei angenehmen frühsommerlichen Temperaturen genossen die Festgäste in den Gassen des Städtls und direkt bei der Stadtmauer ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Im Zentrum der Winzertage stand die Rückbesinnung auf die Merkmale, für die Steinbach steht: Weingenuss in historischem Ambiente und die Figur des Meister Erwin, der durch sein Werk am Straßburger Münster die Baukunst der Gotik maßgeblich prägte.

Der historische Verein huldigt 2018 zum 700. Todesjahr dem Baumeister mit einer eindrucksvollen Sonderausstellung. Mehrere Hundert Besucher drängelten sich während der Festtage durch das Reblandmuseum, um die Exponate zu bestaunen, die von den Aktiven des historischen Vereins begleitet von wissenschaftlichen Expertisen zusammengetragen wurden. Im Hintergrund spielende gregorianische Gesänge vermittelten eine authentische Atmosphäre. Viele Museumsbesucher zückten ihre Kamera, um die anschaulich dargestellten Schautafeln und Steinmetzwerkzeuge zu fotografieren. Die Krönung: eine Fotografie, die den Aufriss der Westfassade des Straßburger Münsters in Originalgröße zeigt. Die Sammlung demonstriert in noch nie da gewesener, konzentrierter Form Meister Erwins Errungenschaften sowie die Verknüpfungen zwischen Steinbach und dem Baumeister. Laut Museumsleiter Konrad Velten haben sich weitere Besuchergruppen angekündigt.

Den Erlebnis-Trend Mittelalter nahm auch eine historische Gruppe aus dem Kraichgau (Gochsheim/Kraichtal) zum Anlass, Steinbach einen Besuch abzustatten. Abseits des offiziellen Programms überraschte die Gesangs- und Tanzgruppe mit Bänkelliedern und zog die Aufmerksamkeit beim neu installierten Weindorf im Handwerkerhof auf sich.

Auf verschiedenen Plätzen setzten sich die Bürgerfrauen mit vornehm wirkenden Bewegungen in Szene. Einige Mädchen erweiterten zum Jubelfest die Tanzgruppen und ernteten Extra-Applaus vom Publikum. Als Höhepunkt trat am Samstag an zentralen Plätzen die Musikgruppe "Des Geyers schwarzer Haufen" auf. Zwischen dem Getümmel ging Addel der Bettler (Andreas Lorenz) im Städtl auf und ab, um für einen guten Zweck den Talerbeutel zu füllen.

Mit Getöse schob die Jugendfeuerwehr den handbetriebenen Löschwagen am Samstag und Sonntag durch das Städtl und demonstrierte unter den Augen der Passanten ihre Löschkünste.

Als Geheimtipp erwies sich der kulinarische Treffpunkt der Yburg auf dem Sternenplatz. Während in den Nachmittagsstunden Gauklermusik erklang, lockte in den Abendstunden lässige Clubmusik zum Chillen. Mit mitreißendem Swing und Jazzrhythmen verzauberte der Gesangverein Erwin das Publikum bei der alten Schule. Bis spät in die Nacht kochten die Damen der Frauengemeinschaft Kaffee und servierten hausgemachten Kuchen für die Gäste.

Mit spektakulären Programmpunkten lockten die Landsknechte zu ihrem zehnjährigen Bestehen die Massen in ihr Lager in der Grabenstraße vor der Stadtmauer. Bei Einbruch der Dunkelheit bot Jonas Sieger eine atemberaubende Feuershow dar. Überhaupt prägten in diesem Jahr sehr viele historisch kostümierte Aktive das Straßenfest. Diesen Bedarf wusste Tessy Lörch aufzufangen, denn sie bot an ihrem Stand selbstgenähte Leder- und Leinenkleidung, Kopfbedeckungen mit Federschmuck, Lederbeutel, Klingelbänder und weitere Accessoires, die das Alltagsleben vergangener Jahrhunderte nachspüren lassen.

Einen Einblick über das Potenzial der Kulturschaffenden in der Region gab es beim Kulturensemble Baden-Baden mit Musik-, Bild- und Dichtkunst im Ratssaal des Rathauses.