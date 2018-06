Steinbach zeigt sich von seiner besten Seite

Baden-Baden - Die drei sonnenverwöhnten Jubeltage zu den 40. Mittelalterlichen Winzertagen in Steinbach haben den Organisatoren neuen Rückenwind verschafft, um auf die 41. Winzertage und das nächste Jubiläum in zehn Jahren zuzusteuern. "Wir waren alle motiviert, um die Festtage zu einem großen Erfolg werden zu lassen", sagte Ortsvorsteher Ulrich Hildner bei dem farbenprächtigen Abschluss auf den Kirchenstaffeln am Sonntagabend.

Hildner ließ die vielen Besucher, die zum Finale gekommen waren, wissen, dass die Motivation unter den Aktiven in den Vereinen als klares Bekenntnis zur Zukunft der Winzertage zu verstehen sei. Er sprach von einem harmonischen Festverlauf mit vielen fröhlichen Gesichtern. "Steinbach hat sich von seiner besten Seite gezeigt", befand er.

Im Nachgang äußerte er sich dem BT gegenüber wie folgt: "Die Jubiläumswinzertage mit dem Gedenken an Meister Erwin von Steinbach werden auf jeden Fall als besonderes Fest in die Historie eingehen. Die Rahmenbedingungen haben perfekt gepasst, der Besucherzuspruch war hervorragend, und die Angebote wurden begeistert aufgenommen und rege genutzt. Dabei hat sich auch das im Vergleich zum Vorjahr erweiterte kulinarische Angebot positiv bemerkbar gemacht. Gerade die historischen, kulturellen und musikalischen Aufführungen und Aktivitäten kamen beim Publikum, bei Jung und Alt, sehr gut an und prägen den Charakter der Mittelalterlichen Winzertage." Von Freitagabend bis Sonntagabend waren schätzungsweise mehr als 10000Besucher in den Gassen der historischen Festmeile im Städtl unterwegs.

Bei dem Finale am Sonntagabend wurde der langjährige Stadtpoet Klaus Huber in den Ruhestand verabschiedet. Huber schrieb seit 2005 die Eröffnungsstücke und leitete nach Baldur Seiferts Tod das Steinbach-Ensemble bis zu dessen Auflösung im Jahr 2011. Hildner würdigte den Stadtpoeten als kreativen Kopf. Auch habe Huber den jährlichen Aufführungen eine persönliche Note verliehen. "Eine Ära geht zu Ende, aber die Mittelalterlichen Winzertage werden weitergehen", verkündete der "Schultheiß" Hildner. Zum Abschied blies eine Abordnung der Stadtkapelle das Badener Lied, und es gab Geschenke, darunter eine eigens angefertigte Meister-Erwin-Torte und eine Urkunde, in der dem scheidenden Stadtpoeten ein lebenslanges Besuchsrecht bei den Mittelalterlichen Winzertagen eingeräumt wurde. Trotz eines Hauchs von Wehmut sangen die Pilger vom katholischen Kirchenchor zusammen mit den Gästen zum Abschied das heitere Steinbach-Lied und schunkelten dazu.

"Bombastisch", so lautete auch der Kommentar des Vorsitzenden des Fördervereins Wein, Tourismus, Kunst und Kultur, Klaus Bloedt-Werner. Erstmals haben unter dem Dach des Vereins kleinere private Weingüter das Weindorf im Handwerkerhof bestritten. "Die Mitstreiter sagen nicht: ,Man könnte das machen', sondern: ,Ich mache das'", lobte der Vorsitzende den Elan der Kleinwinzer. Besonders begehrt seien die Sitzplätze im idyllischen Laubengang in Richtung Bürgergarten gewesen, berichteten Aktive. Daher böte es sich künftig an, noch mehr in den Bürgergarten als Ruhe- und Weingenuss-Oase auszuweichen, schlug jemand aus dem Team im Gespräch mit dem BT vor.

Einen Ort der Ruhe und der Auszeit fanden zudem die Besucher, die am Sonntagnachmittag das Klassikprogramm in der St.-Jakobus-Kirche genossen. Am letzten Tag der Winzertage bekamen die Festbesucher noch einmal ein abwechslungsreiches Programm geboten. So zogen die Fahnenschwinger zu Rastatt von Platz zu Platz. Deutlich geschrumpft war der Handwerkermarkt, auf dem sich vor etlichen Jahren zwischen Städtl und Kirchplatz mehrere alte Handwerksberufe zur Schau gestellt hatten. In diesem Jahr demonstrierte unter anderem ein Buchbindermeister, wie mit Fäden bedeutende Dokumente geschnürt werden. Am Kirchplatz selbst ging es dagegen lebhafter zu. Die Musiker der Stadtkapelle hatten für die Viertklässler ein Marktchaisen-Rennen rund um die Pfarrkirche organisiert.