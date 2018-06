Letzter Schliff für die Leo-Platten

Murgtal

Straße zum Kaltenbronn gesperrt Murgtal (red) - Wer aus dem Murgtal hoch zum Kaltenbronn oder von dort herunter fahren will, muss ab heute, 4. Juni, einen großen Umweg in Kauf nehmen: Die Landesstraße 76b ab Reichental wird in den kommenden sches Wochen auf rund 3,6 Kilometern saniert (Symbolfoto: dpa).

Rheinstetten

Klassenerhalt zum Abschied Rheinstetten (rap) - Am Sonntag geht eine Ära zu Ende: Nach zehn Jahren verlässt Dietmar Blicker den Verbandsligisten 1. SV Mörsch. Am Donnerstag findet bereits sein Heim-Abschied mit dem Spiel gegen Lörrach-Brombach statt. Der Klassenerhalt winkt zum Abschied (Foto: av).