Auf den Wonnemonat abgestimmte Werke Von Karen Streich Baden-Baden - Das Collegium Musicum hatte zu einem ganz besonderen Konzert in die evangelische Lutherkirche in Lichtental geladen. Unter dem Motto "Bon jour mon coeur" hatte der traditionsreiche Chor unter der Leitung von Bernhard Moncado ein anspruchsvolles, genussreiches Programm erarbeitet, abgestimmt auf den Wonnemonat Mai. Das Collegium Musicum ist ein stimmenstarker Chor, besonders in den Frauenstimmen. Das Thema des Konzertes versprach eine Zeitreise der musikalischen Frühlingsgefühle von der Renaissance bis zur klassischen Moderne. Zu Beginn wurden vier schöne A-cappella-Chöre aus der Renaissance angestimmt von Giovanni Gastoldi, Thomas Morley, Orlando di Lasso und Hans Leo Hassler. Hausherr Pfarrer Thomas Weiß unterbrach die musikalischen Darbietungen jeweils mit der Lesung entsprechender, zeitgleicher Lyrik. Bei den folgenden drei Quartetten op. 31 von Johannes Brahms übernahm der Pianist Rolf Minter die souveräne Begleitung des Chores am Klavier, was auch intonationsmäßig sehr unterstützend wirkte. Das "Wechsellied zum Tanz", die "Neckereien" und "Der Gang zum Liebchen" wirkten frisch und munter dargebracht, bemüht um gute Rezitation und mit disziplinierter Aufmerksamkeit zum Dirigenten. Das erlebten die zahlreich erschienenen Zuhörer auch bei den "Sechs Klängen aus Mähren" von Antonin Dvorak. Das "Nachtlied" von Adolf Jensen, dem Komponisten der seine letzten Lebensjahre in Baden-Baden verbrachte und mit Brahms befreundet war, wurde a cappella gesungen. Aber bei dem betörenden Hymnus von Gabriel Fauré, "Cantique de Jean Racine", griff Rolf Minter wieder unterstützend in die Tasten wie auch bei den das Programm abschließenden volkstümlichen, fast derben vier slowakischen Tänzen von Béla Bartók, die das Publikum begeisterten und ihm noch den Fauré-Hymnus und ein Brahmslied als schöne Zugaben bescherten.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Steinmauern

50000 Maifischeausgesetzt Steinmauern (red) - Der Maifisch, eine Heringsart, soll in den Rhein zurückkehren. Im Rahmen eines deutsch-französischen Wiederansiedlungsprojekts wurden gestern an der Murgmündung bei Steinmauern 50000 Jungfische im Rhein ausgesetzt (Foto: Hegmann). » Weitersagen (red) - Der Maifisch, eine Heringsart, soll in den Rhein zurückkehren. Im Rahmen eines deutsch-französischen Wiederansiedlungsprojekts wurden gestern an der Murgmündung bei Steinmauern 50000 Jungfische im Rhein ausgesetzt (Foto: Hegmann). » - Mehr Rheinstetten

Klassenerhalt zum Abschied Rheinstetten (rap) - Am Sonntag geht eine Ära zu Ende: Nach zehn Jahren verlässt Dietmar Blicker den Verbandsligisten 1. SV Mörsch. Am Donnerstag findet bereits sein Heim-Abschied mit dem Spiel gegen Lörrach-Brombach statt. Der Klassenerhalt winkt zum Abschied (Foto: av). » Weitersagen (rap) - Am Sonntag geht eine Ära zu Ende: Nach zehn Jahren verlässt Dietmar Blicker den Verbandsligisten 1. SV Mörsch. Am Donnerstag findet bereits sein Heim-Abschied mit dem Spiel gegen Lörrach-Brombach statt. Der Klassenerhalt winkt zum Abschied (Foto: av). » - Mehr