Landseehof baut illegal: Ortschaftsrat stimmt nicht nachträglich zu Von Harald Holzmann Baden-Baden - Der Landseehof bei Haueneberstein hat sein Hofcafé und diverse Erweiterungsbauten des Hofladens 2014 und 2015 ohne Genehmigung errichtet. Der Ortschaftsrat der Eberbachgemeinde verweigerte dem Landwirt am Montag die nachträgliche Zustimmung zu den Erweiterungen. Es gebe noch zu viele Unklarheiten, hieß es aus dem Gremium. Bei den Ortschaftsräten hat sich in den zurückliegenden Jahren offensichtlich eine Menge Frust angesammelt, der sich am Montag entlud, als das Projekt erstmals auf der Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung stand. Die Stadtverwaltung empfahl dem Gremium, das Projekt mit einigen Abstrichen nachträglich zu genehmigen. Doch dass der Landwirt damals das Hofcafé, die Erweiterung seines Hofverkaufs sowie ein Blumenverkaufszelt und einen Kinderspielplatz gebaut hat, ohne dafür einen Bauantrag zu stellen, und nun nachträglich einfach eine Erlaubnis bekommen soll, ist für viele Ortschaftsräte nicht nachzuvollziehen. "Wir sind drei Jahre lang an der Nase herumgeführt worden. Und nun ist von der Verwaltung so geprüft worden, dass ein Weg gefunden wird, das alles nachträglich zu genehmigen", sagte CDU-Ortschaftsrat Thomas Boos. Gutachten zu Lärmschutz und Umweltverträglichkeit seines Bauvorhabens habe sich der Landwirt einfach gespart. "Andere, die sich an Recht und Gesetz halten, müssen dafür Tausende Euro bezahlen." Astrid Mehrfeld, Leiterin des Fachgebiets Bauordnung, konnte den Ärger der Ratsmitglieder nachvollziehen. Es spreche jedoch einiges dafür, dass das Projekt auch damals genehmigt worden wäre, wenn der Bauherr einen Antrag gestellt hätte, sagte sie. Man habe die jetzt vorgelegte Planung nach langen Gesprächen mit dem Landwirt erreicht. Baubürgermeister Alexander Uhlig sei ebenfalls einbezogen gewesen. Dabei habe auch der Bauherr Kompromisse eingehen müssen. So müsse ein Teil der Erweiterungen zurückgebaut werden. Die vom Landseehof vorgesehene zusätzliche Vergrößerung des bereits gebauten Hofcafés sei zudem abgelehnt worden. "Und was passiert, wenn er diese Vergrößerung doch baut? Sitzen wir in zwei Jahren dann hier und geben dafür auch die nachträgliche Genehmigung?", fragte Alexander Schäfer (CDU) aufgebracht. Volker Maier (Freie Wähler) gab ihm recht: "Mich ärgert das ganze Prozedere. Ich sehe uns in zwei Jahren hier sitzen und wieder über das Projekt diskutieren." Zudem gebe es Probleme mit größeren Veranstaltungen auf dem Areal des Hofcafés. Die Parkplätze reichten nicht aus, es gebe Lärmbelästigung. "Das Hofcafé ist auf dem Weg zu einem Eventhaus." Laut Landwirtschaftsamt soll es für größere Events auch künftig keine Genehmigung geben, sagte Mehrfeld. Allerdings stehe eine Erklärung des Bauherrn über die Veranstaltungen, die er in dem Hofcafé durchführen wolle, noch aus, räumte sie ein. Daraufhin forderten Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) und Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) eine Vertagung des Themas, bis diese Erklärung vorliege. Zudem will das Gremium einen Vertreter des Landwirtschaftsamtes hören, um herauszufinden, auf welcher Grundlage diese Behörde die Erweiterung im planerischen Außenbereich nachträglich absegnen möchte. Dabei geht es um die Frage, ob die Erweiterung ein sogenanntes privilegiertes Bauprojekt ist. Das ist dann der Fall, wenn im Hofladen oder Hofcafé mindestens die Hälfte der verkauften Produkte aus eigenem Anbau stammen. Iding-Dihlmann und Maier zweifelten genau das an. "Da werden 20 Hektar für die Direktvermarktung angebaut - sonst steht da nur Mais", sagte Iding-Dihlmann. Für eine nachträgliche Genehmigung sprachen sich nur Helmut Reiß und Dirk Franzen aus (beide Freie Wähler). "Das ist eine unendliche Geschichte, bei der ich mir mehr Transparenz gewünscht hätte", sagte Reiß. "Wir sind immer wieder getäuscht und vor vollendete Tatsachen gestellt worden." Allerdings sei der Hofladen mit dem Café ein schlüssiges Konzept, das funktioniere. "Der Bauherr hat zudem deftige Bußgelder bezahlt, wodurch seine Verfehlung abgegolten ist. Ich finde, wir sollten den Deckel drauf machen und zustimmen", meinte Reiß. Doch die Mehrheit des Gremiums sah es anders. Nun wird das Thema wahrscheinlich im Juli erneut auf die Tagesordnung des Ortschaftsrats kommen und dabei auch ein Vertreter des Landwirtschaftsamtes gehört werden. Ob sich dann an der Sachlage etwas ändert, ist die Frage. "Verärgert sind wir alle. Wenn wir nun alle dagegen stimmen, ändert das etwas?", stellte Kailbach-Siegle eine zentrale Frage. Mehrfeld meinte, dass dann eben erneut über das Problem diskutiert werden müsse. Eine Anordnung, die Erweiterungsbauten wieder abzureißen, sei aber unwahrscheinlich. Sie hätte laut Mehrfeld vor Gericht wahrscheinlich keinen Bestand.

