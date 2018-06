OB-Halbzeitbilanz: "Keinen Tag bereut"

Baden-Baden - Kommenden Sonntag ist Oberbürgermeisterin Margret Mergen vier Jahre im Amt. Gestern zog sie bei einem Pressegespräch Halbzeit-Bilanz. Die Kurstadt sieht sie als "Stadt internationaler Begegnungen", die weltweit bekannt sei und Wohlgefühl auslöse. Sie habe es keinen Tag bereut, in Baden-Baden OB zu sein. Ihr Rück- und Ausblick von A bis Z:

A wie Augustaplatz: Der Augustaplatz wird nicht so bald umgestaltet. "Das Projekt ist Kür, aber keine Pflicht", sagte Mergen. Die Sanierungen der Fieserbrücke und des Hindenburgplatzes seien dringender. "Die beiden Brücken werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen", so die OB. Die Renovierung des Hindenburgplatzes, der zu großen Teilen aus einer Brückenkonstruktion über die Oos besteht, sei besonders kompliziert.

B wie BKV-Vereinbarung: Die kürzlich vereinbarten Verträge für die Jahre 2020 bis 2030 werden am 2. Juli in Baden-Baden unterschrieben. Dazu kommt Finanzministerin Edith Sitzmann an die Oos.

B wie Bürgerbüro: Der Protest gegen ihren Vorschlag, das Bürgerbüro am Jesuitenplatz zu schließen, sei für sie eine "schmerzhafte Erfahrung" gewesen. Sie habe daraus gelernt, sagte Mergen. Durch den Umbau und die Erweiterung der Öffnungszeiten auch im Bürgerbüro Briegelacker sei der Service jetzt geradezu beispielhaft. "Wir bekommen auch gute Resonanz. Die Mitarbeiter dort machen eine gute Arbeit."

E wie Erfolg: Dass viele Wohnbauprojekte angestoßen und realisiert wurden, sieht Mergen als größten Erfolg ihrer bisherigen Amtszeit an. Die Wohnungsnot in der Stadt sei das erste Thema gewesen, mit dem sie sich im Wahlkampf beschäftigt habe. "Bis 2030 brauchen wir 2700 neue Wohneinheiten in der Stadt", formulierte sie ein ehrgeiziges Ziel. So gelinge es, mehr Menschen in die Stadt zu ziehen. "Das tut Baden-Baden gut."

F wie Fehler: "Die Informationspolitik bei der Baustelle am Leopoldsplatz war unser größter Fehler", aber man habe daraus gelernt, betont die OB. Der Umgang mit großen Bauprojekten habe sich verändert.

I wie Image: "Das Obstgut Leisberg war ein wunderbares Geschenk", so Mergen, mit dessen Hilfe man auch gegen das Image Baden-Badens, eine Stadt für ältere und reichere Menschen zu sein, angehen könne. "Es ist mir wichtig zu zeigen, das die Stadt auch für Kinder und Familien da ist."

L wie Lichtental: Der östliche Stadtteil rund um den Brahmsplatz und bis nach Oberbeuern soll das nächste Sanierungsgebiet werden. "Wenn Oos abgeschlossen ist, dann ist parallel zur Südlichen Neustadt Lichtental an der Reihe", so die OB. Dabei könnte die Lichtentaler Hauptstraße bis zum Brahmsplatz zur Einbahnstraße werden. Außerdem müsse man über die Entwicklung des Busdepots der BBL nachdenken. Auf dieser Fläche wäre Wohnungsbau möglich.

P wie PFC: Der Schadstoff PFC blockiere die Entwicklung von Gewerbegebieten. "Wir würden gerne schnell die Hüfenau nördlich von Oos-West angehen. Aber da ist PFC im Untergrund", so Mergen. Man arbeite gemeinsam mit dem Regierungspräsidium an einer Lösung. Klappt das, könnte der Segelflugplatz in Oos, der im Notfall als Gewerbefläche genutzt werden soll, unangetastet bleiben.

R wie Rebland: "Das Rebland ist die Toskana Baden-Badens", sagte Mergen. Dass ein Konzept zur Vermarktung vorangetrieben und ein Förderverein gegründet wurde, sei wichtig. Mittlerweile habe es schon erste gelungene Veranstaltungen gegeben, lobte sie.

S wie Sommerdialoge: "Wie viel Veränderung braucht die Gesellschaft?" Das ist die Frage, über die in diesem Jahr in den Baden-Badener Sommerdialogen diskutiert wird. Auf die von ihr 2016 initiierte Veranstaltungsreihe ist Mergen stolz. Die Kurstadt zeige so, dass sie nicht nur für Wellness und Genuss stehe, sondern auch für geistige Erbauung.

S wie Stadtbahn: Ein externes Büro untersucht zurzeit, ob es für den Bau der Stadtbahn auf der Basis der alten Pläne eine realistische Chance gibt. Ergebnisse wird es Ende des Jahres geben. "Darüber hinaus werden Alternativen untersucht", so Mergen. Beispielsweise gebe es den Vorschlag, eine der vier Spuren des Zubringers morgens und abends in wechselnder Richtung für Busse zu reservieren.

V wie Verkehr: Die Verkehrserschließung ist das größte Problem der Stadt, sagte Mergen. Der Bau einer weiteren Umgehung oder eines neuen Tunnels sei weder zu finanzieren noch politisch durchsetzbar. "Ich setze auf technische Innovationen bei der Mobilität." Ansonsten gelte: "Wir brauchen Menschen, die bereit sind, das Auto auch mal stehenzulassen."

U wie Unesco: Die Bewerbung fürs Unesco-Welterbe ist auf dem Weg. "Wir arbeiten derzeit an der finalen Formulierung des Bewerbungsschreibens", so Mergen. Anfang 2019 soll es abgegeben werden.

W wie Weststadt: Im Herbst gibt es eine Bürgerversammlung, bei der es um den städtebaulichen Rahmenplan für die Weststadt geht. "Zurzeit sind wir dabei zu eruieren, wo wir Parkraum schaffen können", so die OB. Beim Rahmenplan gehe es aber um mehr. Die künftige Entwicklung des Stadtteils werde darin skizziert. Sie sehe Zukunftschancen.

W wie Wiederwahl: Ob sie 2022 bei der nächsten OB-Wahl wieder antritt, darüber habe sie noch nicht nachgedacht, so die OB. Die vier Jahre seien wie im Flug vergangen. "Die Arbeit fordert mich sehr, macht mir Spaß und ich setze mich ein. Das will ich weitere vier Jahre tun."

Z wie Zentrum: Die Stärkung der Innenstadt sei ein wichtiges Thema der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit, so Mergen. Es gehe darum, die Erlebnisqualität im Zentrum zu erhöhen, um den Handel dort lebendig zu erhalten.