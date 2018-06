Erzähltheater begeistert Vorschulkinder Von Karla Sophie Kröner Baden-Baden - Als Eliane Kohorst anfing zu lesen, wurde es im Stadtmuseum plötzlich ganz still. Im Rahmen der stadtweiten Aktion "Baden-Baden liest ein Buch" war für Kinder aus ganz Baden-Baden ein Erzähltheater organisiert worden. Das im Mittelpunkt der Aktion stehende Buch "Ertrinken. Eine Kindheit im Dritten Reich" von Gerhard Durchlacher ist für Vorschulkinder noch nicht zu verstehen, doch der Verein Leselust ließ sich die Möglichkeit, auch die Kleinsten in das Projekt mit einzubinden, nicht nehmen. Daher wurde ein thematisch passendes Kinderbuch ausgewählt, das erstmals am vergangenen Dienstagmorgen vorgelesen wurde. Die kurz vor der Einschulung stehenden Kinder des Kindergartens "Arche Noah" aus Lichtental besuchten als erste das Baden-Badener Stadtmuseum, das in Kooperation mit dem Verein Leselust durch die Veranstaltung Flucht, Vertreibung und das Ankommen in einer neuen Welt thematisierte. Dazu wurde den Kindern das Buch "Das Mädchen mit der Perlenkette" von Alexander Jansen vorgelesen und visuell durch eine Art Bildertheater untermalt. Die Geschichte handelt von einem Mädchen namens Raha und ihrer Familie, die in einem Land lebt, in dem sie nicht frei sein kann. Sie flieht mit ihrer Mutter nach Deutschland in der Hoffnung, ein gerechteres und freies Leben führen zu können. Spielerisch fragten Eva Egloff und Eliane Kohorst vom Verein Leselust die Kinder zunächst, was denn Gründe seien, das eigene Zuhause verlassen zu wollen oder zu müssen. Danach wurde den Kindern mit Requisiten eindrücklich gezeigt, dass bei einer Flucht kaum Spielsachen in den Rucksack passen, womit man auf große Enttäuschung seitens der Kinder stieß. Spätestens von diesem Moment an konnten sich die Veranstalter der Aufmerksamkeit der Kinder sicher sein. Die Kindergartenleiterin der "Arche Noah", Elisabeth Doneck, war begeistert von der Aktion und möchte im Kindergarten weiter an dem Thema arbeiten. Den Kindergarten besuchen auch viele Flüchtlingskinder. Dies ist einer der Gründe, weshalb Doneck die Veranstaltung als äußerst wichtig und hilfreich wahrnahm. Das bestätigt auch die große Resonanz auf das Angebot. Nachdem nur zwei Lesungen geplant waren, finden nun insgesamt fünf statt, an denen insgesamt rund 100 Kinder aus verschiedenen Kindergärten teilnehmen. Die nächsten zwei Lesungen sind heute geplant und eine weitere am Freitag in einer Woche. Zusätzlich soll im Sommer für Jugendliche und für interessierte Erwachsene vom Verein Leselust eine szenische Lesung des Buches "Ertrinken. Eine Kindheit im Dritten Reich", das im Mittelpunkt der Aktion steht, angeboten werden. Es bleibt abzuwarten, ob die älteren Generationen ebenso still und begeistert zuhören werden wie schon die Kleinsten.

