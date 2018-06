Brand in Flüchtlingsheim in Haueneberstein

Um 15.27 Uhr haben Bewohner des Heimes ein Feuer in den Räumen des von insgesamt 32 Personen genutzten Hauses gemeldet. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und des Polizeireviers Baden-Baden schlagen die Flammen bereits aus den Fenstern der Nordfassade. Auf der Straße vor dem Heim stehen verzweifelte Flüchtlinge und beobachten das Feuer. Kinder weinen, eine Frau jammert laut, Schaulustige strömen aus dem nahen Gewerbegebiet an den Brandort. Der Hausmeister der Unterkunft versucht, Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Die wichtigste Frage: Sind alle Bewohner der Unterkunft draußen oder ist womöglich noch jemand im Gebäude, aus dem eine weit sichtbare schwarze Rauchsäule steigt? Durchzählen ist angesagt. An die Flüchtlinge werden Armbändchen verteilt, die sie als Bewohner des Hauses kennzeichnen. Nach zehn Minuten Erleichterung: Alle Bewohner sind im Freien.

Durch das schnelle Eingreifen der Wehrleute können die Flammen zwar schnell gebändigt, ein größerer Sachschaden jedoch nicht mehr verhindert werden. Die Ermittlungen der Kripo richten sich gegen einen Bewohner der Unterkunft. Der 31-Jährige wird noch am Ort des Geschehens vorläufig festgenommen, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er hatte am Morgen damit gedroht, das Haus in Brand zu stecken. Es werde geprüft, ob gegen ihn Untersuchungshaft beantragt wird. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch unklar. Der Sachschaden ist hoch, dürfte in die Zehntausende gehen.

Aktuell ist die Unterkunft unbewohnbar. Die um ihr Obdach gebrachten Bewohner werden durch Mitarbeiter der Stadt betreut. Laut Stadtpressesprecher Roland Seiter haben bislang 32Personen in dem Gebäude gelebt, darunter waren auch Kinder. Zum Zeitpunkt des Brandes waren insgesamt 26 Personen vor Ort. Die Bewohner werden nun vorübergehend in anderen Asylunterkünften in einem Nachbarhaus in Haueneberstein sowie auf dem Waldseeplatz untergebracht, wo es laut Seiter noch Kapazitäten gibt.