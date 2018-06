"Zugewinn für die Stadt" - Kritik an Details

Baden-Baden - Gibt es potenzielle Käufer und Mieter? In welchem Zustand wird die Fremersbergstraße nach Bauende sein? Welcher Zeitrahmen ist vorgesehen? Zwar mussten sich die Verantwortlichen des Bauprojekts "Wohnen am Tannenhof" am Dienstagabend bei einer Bürgerinformationsveranstaltung Fragen und Bedenken stellen. Grundsätzliche Ablehnung wurde unter den rund 60 Bürgern aber nicht laut.

Auch jeder Kritiker würde sehen, dass das Projekt ein "Zugewinn für die Stadt" sei, fasste am Ende des Dialogs ein betroffener Bürger zusammen. Er appellierte jedoch an Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die jetzigen Bewohner "zu belohnen", da diese inklusive des Neubaus des SWR-Medienzentrums voraussichtlich fast acht Jahre unter den Baustellen "leiden müssen". Mit Flüsterasphalt in der Fremersbergstraße, dem Einsatz von Elektrobussen oder einer ständigen Tempokontrolle wolle er den Lärm eingedämmt wissen.

2014 wurde mit der Planung für das aktuell größte Wohnbauprojekt der Kurstadt begonnen, bei dem nach jetzigem Stand 375 Wohnungen auf dem vom SWR nicht mehr benötigten Gelände entstehen sollen. Man gehe davon aus, dass der Bebauungsplan 2019 genehmigt werde und danach die Arbeiten im fünf Hektar großen Areal beginnen können, sagte Andreas Epple von der Epple-Unternehmensgruppe, dem Investor. Sukzessive sollen dann die drei Abschnitte ("Talraum" entlang des Dettenbachs, "Hanglage" an der Hans-Bredow-Straße und "Plateau" rund ums Hotel Tannenhof) bebaut werden. Die Lage "Plateau" werde eventuell erst 2023 vom SWR übergeben, so dass das Projekt 2025 fertig sein würde, so Epple.

Ein Herr wollte wissen, ob es Mieter- oder Käuferpotenzial für die geplanten Zwei- bis Vierzimmerwohnungen gebe. "Wir sehen dort Familien mit Kindern, Paare, Singles, junge und ältere Menschen", sagte Epple. Mit unterschiedlichen Haustypen wolle man für jeden etwas bieten. Mergen fügte an, dass laut einer Studie großer Bedarf an kleinen Wohneinheiten bestehe, dem man im Verlauf der Planung durch die Erhöhung der Wohnungsanzahl durch Reduzierung der jeweiligen Wohnungsgrundfläche gerecht geworden sei.

Auch die Verkehrserschließung wurde angesprochen. Bedenken wurden in Bezug auf den Zustand und das erhöhte Verkehrsaufkommen in der Fremersbergstraße geäußert, die als Baustellenzufahrt genutzt werden soll. Mergen versprach, dass man die Straße im Fokus habe und bei Beeinträchtigungen reagiere. Laut Manfred Schmalzbauer, Leiter der Verkehrsbehörde, erarbeite man ein Konzept, um die Belastungen gering wie möglich zu halten. Da die Straße für den überörtlichen Verkehr freigegeben ist, schmälerte er die Hoffnung darauf, den Schwerlastverkehr reduzieren zu können. Tempokontrollen seien aber möglich. Epple bot zudem an, dass die Bürger die Logistikpläne einsehen und helfen könnten, dass sich die beteiligten Firmen auch daran halten.

Zur Infrastruktur sagte Bürgermeister Alexander Uhlig, dass man im Baubauungsplan einen Supermarkt vorgeschlagen habe, dessen Ansiedlung jedoch nicht vorschreiben könne. Dieter Reininghaus, zuständig für Verkehrs- und Entwässerungsplanung, führte aus, dass sich der tägliche Mehrverkehr von 860 Fahrzeugen "ohne Veränderungen aufnehmen lasse" und dass ein neues Kanalisationssystem Schmutz- und Regenwasser aufgefangen würden. Noch bis 29. Juni dauert die Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans im Internet und im Rathaus. Bürger können Hinweise geben, die die Verwaltung verarbeitet.