Mangas und Comics derzeit heiß begehrt Von Sarah Reith Baden-Baden - Schon im Treppenhaus herrscht in der Stadtbibliothek derzeit Geburtstagsstimmung: Ballons und Papiergirlanden sind aufgehängt und grüne Pfeile mit unterschiedlichen Fragen laden als kleine Schnitzeljagd zum Raten und Weitergehen ein. Wer ihnen folgt, landet in der "Jugendmedien@age", die in diesem Monat ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Die Abteilung für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen zwölf und 21Jahren wurde im Juni 2008 nach nur einem Jahr Vorbereitung und mit Hilfe vieler Spenden eröffnet, erinnerte sich Bibliotheksleiterin Sigrid Münch gestern bei einem Pressegespräch. "Man wollte einen eigenen Bereich für Jugendliche schaffen", berichtete sie. Dafür seien einerseits in den vorhandenen Beständen für Jugendliche spannende Medien zusammengetragen worden, andererseits sei das Angebot durch viele Neuanschaffungen ergänzt worden. Heute warten in der Jugendabteilung, die sich nach einem Umzug aus dem Dachgeschoss seit 2017 im zweiten Stock der Bibliothek befindet, fast 10000Medien auf rund 100Quadratmetern auf Ausleihe und Vor-Ort-Nutzung. Angeboten werden sowohl Medien für Schule, Bewerbung und Ausbildung als auch zu Freizeitthemen. Von Anfang an sei das Ziel gewesen, neben Büchern auch viele CDs, DVDs, PC- und Playstation-Spiele anzubieten, berichtete Münch weiter. Dabei zeige sich - wie auch in anderen Bereichen der Bibliothek - allerdings ein Wandel in der Nutzung: Während früher CDs sehr stark nachgefragt gewesen seien, würden Jugendliche heute oft Musik im Internet streamen, anstatt sich Tonträger auszuleihen. Gleiches gelte auch für die Hörbücher. Dafür hat die Anzahl an Ausleihen in anderen Bereichen aber zugenommen. "Comics und Mangas sind sehr beliebt", nannte Auszubildende Angela Hahn ein Beispiel: "Die sind eigentlich dauernd weg." Die Auszubildenden spielen in der "Jugendmedien@age" eine besondere Rolle: Die Etage wird als "Betrieb im Betrieb" selbstständig von den Auszubildenden geführt, erläuterte Ilka Hamer, Abteilungsleiterin der Kinder- und Jugendbibliothek. Angela Hahn und Sarah Goller, die beiden Azubis, die am gestrigen Pressetermin teilnahmen, haben deshalb gemeinsam mit einer dritten Auszubildenden auch die verschiedenen Aktionen zum Geburtstag des Bereichs geplant. Neben der "Schnitzeljagd" durch die Bibliothek und der festlichen Dekoration gehören dazu auch eine Bilderchronik an zwei Wänden in der "Jume", wie die Mitarbeiter den Bereich auch nennen. Auf den Fotos wird die zehnjährige Geschichte der Abteilung nacherzählt. Ein weiteres Schmankerl für die Nutzer (neben den kleinen Geschenken, die nach der "Schnitzeljagd" warten): DVDs aus dem Bereich werden den gesamten Juni hindurch ohne Gebühren verliehen (normalerweise wird pro Woche und DVD ein Euro fällig). Insbesondere für Schulklassen werden zudem immer wieder Aktionen organisiert, berichtete Ilka Hamer: Demnächst werde etwa die Autorin Maren Gottschalk zu Gast sein, die ein Buch über Sophie Scholl geschrieben hat. Die Veranstaltung sei bereits ausgebucht, freute sich Hamer.

