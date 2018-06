Nach Brand: Verdächtiger in Untersuchungshaft Baden-Baden (sre) - Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Haueneberstein ist die Brandursache bereits weitgehend geklärt. Das hat die Baden-Badener Staatsanwaltschaft gestern auf BT-Nachfrage gesagt. Das Gericht erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den 31-jährigen Bewohner der Unterkunft, der bereits am Mittwoch vorläufig festgenommen worden war. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Michael Klose, erläuterte, ist der Mann mit Hilfe eines Dolmetschers vernommen worden. Er habe ausgesagt, dass er Suizid begehen wollte, weil er mit seiner Situation als Asylbewerber, der nicht arbeiten darf, unzufrieden sei. Deshalb habe er auch Grillanzünder gekauft. Er habe diesen zwar benutzen wollen, um sich umzubringen, die Entstehung des Brandes im konkreten Fall sei aber ein Versehen gewesen: Er habe den flüssigen Grillanzünder auf seinem Bett ausgeschüttet, habe sich dann eine Zigarette angezündet und sei eingeschlafen. Die Staatsanwaltschaft sieht diese Darstellung allerdings als widerlegt an, weil der Mann keine Brandwunden am Körper aufweist. Zudem soll er einem Hausmeister gegenüber angekündigt haben, den Brand legen zu wollen. Der Verdächtige bestreitet dies: Er sagte laut Staatsanwaltschaft aus, er habe dem Hausmeister gegenüber lediglich seine Selbstmordabsichten angekündigt. Dass der Brand durch den Grillanzünder verursacht wurde, dürfte vor diesem Hintergrund feststehen. Ob dies durch Fahrlässigkeit geschehen ist oder vorsätzlich, müsse letztlich vor Gericht geklärt werden, sagte Staatsanwalt Klose. Allerdings sehe die Staatsanwaltschaft einen "dringenden Tatverdacht", dass der Mann vorsätzlich gehandelt und schwere Brandstiftung begangen habe. Diese werde im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15Jahren geahndet. Dem Mann wird zur Last gelegt, den Grillanzünder auf seinem Bett ausgegossen und in Brand gesteckt und danach das Gebäude verlassen zu haben, ohne sich um die Mitbewohner zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen soll er laut Polizei auch sonstige Drohungen ausgestoßen haben. Bei der Verkündung des Haftbefehls randalierte der Beschuldigte offenbar im Gericht, beschädigte Mobiliar und versuchte sich selbst zu verletzen, konnte durch Polizei und Gerichtswächter aber überwältigt werden. Wie gestern berichtet, befanden sich in der Asylbewerberunterkunft zum Zeitpunkt des Brandes fast 30Personen, darunter auch Kinder. Verletzt wurde zwar niemand, nach Polizeischätzung ist aber ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Wie Stadtpressesprecher Roland Seiter gestern erläuterte, konnten die Bewohner nun doch alle innerhalb Hauenebersteins untergebracht werden - ursprünglich war man davon ausgegangen, dass ein Teil von ihnen in freie Räume auf dem Waldseeplatz zieht. Laut Seiter wohnen nun zwei Familien bei Bekannten beziehungsweise Verwandten, die anderen Bewohner sind in der nicht beschädigten Sammelunterkunft im Nachbarhaus untergekommen.

