Blitz-Anhänger seit Mittwoch im Einsatz

Baden-Baden - Er ist wieder da - zur Freude von Anwohnern in belebten Straßen und zum Leid von Autofahrern: der Blitzer-Anhänger, den die Stadtverwaltung 2017 zu Testzwecken ausgeliehen hatte. Die Verwaltung hat ihn jetzt gekauft. Seit Mittwochabend ist er im Einsatz.

Platziert hat ihn die Straßenverkehrsbehörde zum Auftakt in der Ooser Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof direkt an einem Zebrastreifen. Dort gilt Tempo 30. "Wir haben ihn am Mittwoch um 18.30 Uhr scharfgeschaltet", sagt Behördenleiter Manfred Schmalzbauer. "Bis Donnerstag, 9 Uhr, haben wir schon 145 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Der schnellste war hier an dieser Stelle mit 75 Kilometern pro Stunde unterwegs."

Damit habe man schon die Hälfte des Kaufpreises für das Gerät eingenommen, meint Bürgermeister Roland Kaiser augenzwinkernd angesichts der nächtlichen Ausbeute - nicht, ohne hinterherzuschicken: "Das war ein Scherz." In der Tat dürften die Einnahmen nämlich nicht ganz dafür reichen, denn das neue Gerät mit dem englischen Namen "Enforcement Trailer" - das heißt so viel wie "Vollstreckungs-Anhänger" - hat laut Schmalzbauer 76000 Euro gekostet.

Das Gerät misst die Geschwindigkeit der sich ihm nähernden Autos in einem Abstand von 50 bis 20 Metern vor seinem Standort, so dass heftiges Abbremsen kurz vor dem Anhänger nichts bringt. Geblitzt wird allerdings erst ab einer Überschreitung von sechs Stundenkilometern nach einem Toleranzabzug von drei Kilometern pro Stunde. Das heißt konkret: In einer Tempo-30-Zone löst das Gerät erst dann aus, wenn man mit mindestens Tempo 39 unterwegs ist. Motorräder kann der Blitzer nicht erfassen, weil bei diesen das Nummernschild nicht an der Vorderseite angebracht ist.

"Wir haben schon eine Liste von Straßen vorliegen, in denen wir das Gerät in den kommenden zwei Wochen aufstellen werden", sagt Schmalzbauer. Dabei gehe man auch auf Beschwerden von Anwohnern ein, betont Kaiser, und nehme Brennpunkte unter die Lupe, an denen bekanntermaßen schnell gefahren werde. Vor allem die nächtlichen Raser habe man im Fokus. "Und wir haben natürlich neben dem Anhänger noch zwei weitere Messgeräte im Einsatz", sagt Schmalzbauer. Diese sind, anders als der neue Blitzer, aber nicht ohne Personal zu betreiben - eine Tatsache, die nächtliche Messungen bislang quasi unmöglich gemacht hatte.

Dass der Einsatz des neuen Geräts nötig und keine Abzocke sei, zeige sich auch an der Zahl der Beanstandungen, die in der Testphase 2017 zusammenkamen. In drei Wochen sind damals an verschiedenen Stellen in der Stadt 4600 Autofahrer geblitzt worden. Dabei gehe es ausschließlich um Verkehrssicherheit und Lärmreduzierung, sagt Kaiser.

