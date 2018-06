Alte Postkarten haben viel zu erzählen

Sinzheim - Viele Menschen frönen einer Sammelleidenschaft. Und Beispiele für Sammelgebiete gibt es unzählige. Ob alte Eisenbahnen oder Puppen, Pfeifen oder Elfenbeinfiguren, Vasen, Uhren, Oldtimer oder Plastiktüten: Für jeden Geldbeutel und Geschmack lässt sich etwas finden. Wenn allerdings Hans-Joachim Hiller aus Sinzheim verrät, wofür sein Sammlerherz schlägt, verstehen das zunächst nur Eingeweihte: Ganzsachen.

Aber er erklärt im BT-Gespräch gerne, was sich dahinter verbirgt, allerdings muss man etwas Zeit mitbringen. Denn die Ganzsachen, es sind Postkarten, auf denen die Briefmarke eingedruckt ist, haben viel zu erzählen. Und genau das ist es, neben den besonderen Stempeln, Adressaten, Absendern und Werbeaufdrucken, den Geheim- und Kurzschriften, die das Herz von Hiller höher schlagen lassen. 1872 sind die Ganzsachen eingeführt worden und waren damals halb so teuer wie ein Brief. Angefangen zu sammeln hat er als sechsjähriger Bub 1948 mit Briefmarken. Dann hat es während der Jahre von Studium und Familiengründung eine Zeit gegeben, in der das Hobby ruhte. Der Sammler hat dann aber "wieder an die Anfänge angeknüpft". Er erwirbt die Karten vor allem bei Tauschbörsen und bei Händlern. Sein Schwerpunkt sind Exemplare von 1872 bis 1945. Nur 300 verschiedene Exemplare habe es in diesem Zeitraum gegeben, berichtet er. "Das dauert, bis man die zusammen hat." Das sei aber auch ein schönes Ziel - und "eine schöne Beschäftigung", ergänzt er. Oftmals sind die Karten mit Sütterlin oder deutscher Schrift beschrieben, manche mit Geheimschrift, die er dann zu entschlüsseln versucht. "Ich habe mich auch mit Graphologie befasst", so der Sammler. Er besitzt viele Exemplare, die mit besonderen Stempeln versehen sind. Denn früher, so weiß Hiller, hätten auch große Hotels eigene Postämter mit eigenem Stempel gehabt. Und es gab Rohrpost in zehn deutschen Großstädten, wobei nur jene in Berlin und München auch für jedermann nutzbar war. Auch das läst sich an einem Stempel erkennen. Hiller nennt unter vielen anderen Besonderheiten auch einen Kartenbrief sein eigen, den man aufklappte, beschrieb, zusammenfaltete und an den Rändern verklebte.

Vor allem die Vielfalt der Texte hat es dem Sinzheimer angetan. So schreibt beispielsweise der Berufssippenforscher Klüber am 16.Dezember 1939 an einen Reg.-Medizinalrat in Heidelberg im Rahmen seiner Recherche über die Vorfahren eines Malers, der ein Freund des berühmten Künstlers Hans Thoma war; oder ein Polizei-Leutnant aus Augsburg am 24.April 1922 an seinen Bruder, dass er sich "in der Angelegenheit der Handgranate" habe einen großen Bären aufbinden lassen: "Daß Handgranaten ohne Zünder hochexplosiv werden können, ist ganz ausgeschlossen, dagegen ist es sehr wahrscheinlich, daß von allein keine einzige mehr losgeht. Die beste Verwendung dafür wäre, wenn Du sie zum Kochen hernehmen würdest."

Oftmals sind die Karten mit Bleistift beschrieben. Auch deshalb empfiehlt es sich, die Texte abzuschreiben und die Sammlerstücke in spezielle Plastikfolien zu stecken, die in einem Ringbuch gebündelt werden können. So wie dieses Schreiben vom 20.Juni 1895 von "Tribüne Nr. 1, Holtenau Canalmündung, Mittags 12Uhr: War das ein nicht zu beschreibender Anblick. Der weite Kieler Hafen mit den mächtigen Kriegsschiffen unserer Marine und der aller Nationen im höchsten Festschmuck bei wolkenlos klarem Himmel. Jetzt entbieten sämtliche Schiffe der Kaiserin die von Kiel auf dem Festplatz uns gerade gegenüber eintrifft den Salut..."

Zwar sei das Briefmarken- und Porstkartensammeln etwas aus der Mode gekommen, weiß der Sammler, aber nach seiner Ansicht gibt es heutzutage nach wie vor attraktive, lehrreiche Sammelgebiete für junge Menschen in dem Bereich. Schon ab fünf Euro seien Schuhkartons voller Briefmarken im Angebot.

Hans-Joachim Hiller, der Mitglied im Baden-Badener Briefmarken-Tauschverein ist, hat auch Freude an Postkarten jüngeren Datums. An interessanten Exemplaren kann er nicht vorbeigehen. Und er zeigt eine Kuriosität: So könne man bei der Telekom eine Karte mit einem selbst geschossenen Foto und entsprechendem Text drucken und verschicken lassen, ohne beispielsweise seinen Campingplatz verlassen zu müssen. Die Portokosten würden dann von der Telefonrechnung abgebucht. Hiller hat nichts gegen die neuen Kommunikationsmittel, aber einen großen Nachteil sieht er bei Handyfotos, Whats App und Co: Im Gegensatz zu Karten seien diese Mitteilungsformen nicht beständig, man halte nichts in Händen...

