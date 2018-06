Bürogebäude noch "in den Sternen"

Baden-Baden - Ein klares Signal nach Haueneberstein: Einstimmig bei einer Enthaltung hat sich der gemeinderätliche Bauausschuss am Donnerstag für die Pläne ausgesprochen, das Achteck-Gebäude und den alten Edeka-Markt in der Eberbachgemeinde abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen. Zu Diskussionen kam es trotzdem - unter anderem in Bezug auf die Möglichkeit einer Wohnbebauung.

Die Frage warf Ursula Opitz (Grüne) auf: Warum könne man nicht auf den Edeka-Markt noch zwei Stockwerke aufsetzen und dort bezahlbaren Wohnraum schaffen? Auch ihr Fraktionskollege Günter Seifermann fand Gefallen an der Idee: Hier biete sich die Möglichkeit, dass der Bauherr - FBB-Stadtrat Martin Ernst - "das umsetzt, was er ständig propagiert". Gerade erst habe dieser die Oberbürgermeisterin über das Internet angegriffen und die Wohnungsnot angeprangert. Nun könne er die Gelegenheit nutzen, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und Mietwohnungen zu schaffen, meinte Seifermann und forderte, dass die Verwaltung diesbezüglich mit dem Bauherrn spricht.

Bürgermeister Alexander Uhlig lehnte das aber ab: Man könne dem Bauherrn nicht vorschreiben, was er umsetzen solle. Zudem befinde man sich mitten im Gewerbegebiet. Wenn man hier Wohnbebauung ermögliche, könne das etwa aufgrund von Lärmvorgaben zu massiven Einschnitten für die umliegenden Firmen führen. Er sprach von einer "politischen Diskussion, die an der Sache vorbeigeht".

Dem schloss sich auch Klaus Bloedt-Werner (CDU) an: Der Investor zähle zwar nicht zu seinen besten Freunden, aber "Eigentum bleibt Eigentum und Baurecht bleibt Baurecht". Reinhilde Kailbach-Siegle (ebenfalls CDU) zeigte zwar Verständnis für den Grünen-Vorschlag, plädierte aber dafür, das Projekt nicht weiter zu verzögern. Die Nahversorgung für die Hauenebersteiner zu sichern, sei essenziell. Es sei schon schwer genug zu verkraften, dass der Ort während der Bauzeit ohne Einkaufsmarkt auskommen müsse.

Wie berichtet, sollen der bestehende Edeka-Markt Fischer in der Bertha-Benz-Straße und das benachbarte sogenannte Achteck-Gebäude zwei Neubauten weichen. Geplant sind ein neuer, größerer Einkaufsmarkt und ein 21 Meter hohes, fünfstöckiges Bürohaus mit einem Fitnessstudio. Das Areal soll künftig über einen Kreisverkehr an die Bertha-Benz-Straße angeschlossen sein, der an der Einmündung mit der Gottlieb-Daimler-Straße gebaut wird. Auch Querungen für Fußgänger sind vorgesehen, hieß es auf Nachfrage von Werner Schmoll (SPD) vonseiten der Verwaltung.

Martin Ernst erläuterte in der Sitzung, dass ursprünglich geplant gewesen sei, das Bürogebäude über dem Einkaufsmarkt zu bauen. Edeka wolle aber unter keinen Umständen irgendwelche Stützen im Verkaufsraum - vor diesem Hintergrund wäre ein darüberliegender Bau mit immensen Kosten verbunden. Er sagte zudem, dass seit Beginn der Planungen vor drei Jahren die Baukosten um 40 Prozent gestiegen seien. Ganz sicher sei vor diesem Hintergrund nur die Realisierung des Edekamarktes. "Alles andere steht noch in den Sternen", meinte er mit Blick auf den Bürobau.