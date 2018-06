Reise in die schöne alte Zeit

Baden-Baden -. Die Besucher, die am frühen Freitagabend durch die Kolonnaden spazierten, es sich an den kleinen Tischen gemütlich machten oder den Aufführungen in der Konzertmuschel lauschten, fühlten sich um 150 Jahre zurückversetzt. Die schöne Zeitreise, die anlässlich des 150-jährigen Geburtstags der Kurhaus-Kolonnaden übers Wochenende gefeiert wird, startete mit Sonnenschein und guter Laune.

Eingestimmt wurden die Besucher vom Hornquartett der Philharmonie Baden-Baden, die mit alten Volksweisen wie "Ännchen von Tharau" oder "Röslein auf der Heide" aufspielten. "So ein Jubiläum darf man nicht einfach verstreichen lassen", sagte BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel zur Begrüßung der Gäste, unter ihnen Vertreter des Finanzministeriums Baden-Württemberg.

Sein Dank galt besonders den 18 Einzelhändlern, die ihre Boutiquen in den Kolonnaden untergebracht haben. "Ohne Euch wären diese Kolonnaden tot", so Ratzel, der es sich nicht hatte nehmen lassen, als galanter Begleiter von Oberbürgermeisterin Margret Mergen wie sie im Biedermeier-Stil ganz im Trend der damaligen Zeit zur Bauzeit der Kolonnaden im Jahre 1868 zu erscheinen.

Die Rathauschefin blickte literarisch und mit kleinen Anekdoten zurück auf die Stadt vor 150 Jahren. Dies tat auch Schauspieler Max Ruhbaum auf seine ganz eigene, manchmal ironische kabarettistische Art. Seine Hommage an die Kolonnaden waren Einkaufserlebnisse mit Wortspielereien von damals und jetzt. "Wenn Gott glücklich ist, dann öffnet er das Fenster und schaut auf die Kurhaus-Kolonnaden", lehnte er sich an Heinrichs Heine Worte an.

Nach einem Auftritt der Trachtengruppe "Alt Baden-Badener Bürger" gratulierte der Musikverein Sinzheim unter Leitung von Simon Huck dem Geburtstagskind mit klassischen, aber auch modernen Musikstücken.

Am heutigen Samstag, 9.Juni, wird das Fest um 11.15 Uhr mit der Nostalgietanzgruppe "Ladenburg" eröffnet, die auch um 16.30 und 19.15 Uhr auftritt. Um 14.15 Uhr spielt die Asbanda Big Band in der Konzertmuschel, 17.15 Uhr folgt der Musikverein Steinbach sowie um 20 Uhr die Jazzband der Musikschule Sinzheim. Um 16 Uhr wird eine historisch-architektonische Führung im Theater angeboten. In den Kurhaus-Kolonnaden kann heute bis 22 Uhr eingekauft werden.

Am Sonntag, 10. Juni, eröffnet der Musikverein Harmonie Balg um 11.15 Uhr das Fest. Um 13.30 Uhr tritt die Trachtentanzgruppe "Alt Baden-Badener Bürger", um 14.15 Uhr die Varnhalter Winzerbuben und um 17 Uhr zum Abschlusskonzert die Philharmonie Baden-Baden auf.

Historische Kolonnadenführungen gibt es am Samstag und Sonntag zu jeder vollen Stunde. Zusätzlich wird eine historische Kutschenausstellung sowie eine Galerie mit Impressionen zum Thema "Kolonnaden im Wandel der Zeit" angeboten.