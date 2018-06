Barbie und das Spielzeitmotto Von Gisela Brüning Baden-Baden- "Wer ist wir?" Kurz vor Ende der Saison, die das Spielzeitmotto nach allen Regeln der Kunst beleuchtet hat, nahm sich auch der Jugendclub U22 dieser Frage an; doch fügte er seiner Stückentwicklung einen weiteren Denkanstoß hinzu: "...und was hat Barbie damit zu tun?" Barbie, kaum ein Kinderzimmer bleibt seit Jahrzehnten von dieser Glamourpuppe verschont, und man fragt sich, was die wohl bei einem Theaterprojekt Jugendlicher noch zu melden hat. Die Antwort, zumindest für das Premierenpublikum, gibt morgen, Sonntag, um 18 Uhr die Aufführung von "Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun?". Ferien und Abitur bedingt sah sich Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner Anfang des Jahres einer stark von 14 auf sieben reduzierten Teilnehmerzahl gegenüber. Zu spät für Ersatz, außer durch zwei FSJlerinnen, die einsprangen, so kam es zu einer Rollen-Verdichtung für das "Recherche-Projekt". Dieses Mal war eine eigene Stückentwicklung der Gruppe das Thema. Im Oktober eröffnete Isabell Dachsteiner die Diskussion über Geschlecht und Identität oder die Übernahme gesellschaftlicher Klischees: Schwer vorstellbar wäre beispielsweise ein männliches Dornröschen, das von einer Prinzessin wachgeküsst wird, ein Aschenputterich, dem man so zusetzt wie dem armen weiblichen Pendant. Über ausgiebige Nachforschungen im Internet und Bekanntenkreis entstand eine "Recherche-Fläche", die unterschiedliche Meinungen, (Vor)-Urteile, Statements und Erkenntnisse mit dem symbolischen roten Faden verwob, so dass ein 70-minütiges Stück entstand. Sebastian Ganz konzipierte ein Bühnenbild mit sieben Türen. Obwohl die Handlung noch nicht preisgegeben wurde, trat das Anliegen des Projekts hervor, das die Protagonisten aufforderte, mit dem Blick auf Film, Text und soziale Medien gesellschaftlichen Rollen nachzuspüren. Dabei stand für die Jugendlichen besonders die Frage nach den an sie gerichteten Erwartungen der anderen im Vordergrund: Die Akzeptanz der Gruppe, der Gesellschaft, aufbegehren oder sich anpassen, um von der Gruppe anerkannt zu werden? Wie weit lässt man sich von der Meinung oder den Vorurteilen, den Slogans der Werbung beeinflussen? Inwieweit setzt man sich gegen Vorurteile, Diskriminierungen, Hetze oder Respektlosigkeiten durch? Auch wird die Frage nach Geschlecht und sexueller Identität angesprochen. Und was hat Barbie damit zu tun? Felix Baillard, Antonia und Ludwig Gentgen, Clara Kopitzke, Anne-Kathrin Scherer, Madeleine Weber und Antonia Wiedeman werden es bei den Aufführungen verraten.

