Gelungenes Fest rund um die süßen Früchtchen in der Weststadt

Baden-Baden

Jugendclub entwickelt Stück Baden-Baden (gib) - "Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun?", so heißt das neue Jugendstück am Baden-Badener Theater (Foto: Brüning), das am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr seine Uraufführung auf der TiK-Bühne hat. Jugendliche haben das Stück selbst entwickelt. » Weitersagen (gib) - "Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun?", so heißt das neue Jugendstück am Baden-Badener Theater (Foto: Brüning), das am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr seine Uraufführung auf der TiK-Bühne hat. Jugendliche haben das Stück selbst entwickelt. » - Mehr

Rastatt

Politisches Jugendtheater Rastatt (sl) - Zum ersten Rastatter Jugendtheaterfestival lädt das Phoenixtheater ab 28. Juni ein. Neben einer Gala, bei der die Amateurschauspieler mit ihrem Publikum in Dialog treten wollen, werden vier Stücke gezeigt, die sich mit politisch-gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen (Foto: red). » Weitersagen (sl) - Zum ersten Rastatter Jugendtheaterfestival lädt das Phoenixtheater ab 28. Juni ein. Neben einer Gala, bei der die Amateurschauspieler mit ihrem Publikum in Dialog treten wollen, werden vier Stücke gezeigt, die sich mit politisch-gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen (Foto: red). » - Mehr