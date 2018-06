Unwetter grollt mit der Musik um die Wette

Bad Rotenfels

Benefizkonzert des FV Bad Rotenfels Bad Rotenfels (red) - Zum Benefizkonzert lädt heute der FV Bad Rotenfels in die Festhalle ein. Dabei sein wird unter anderem der "Voice Kids"-Star Oliwia Czerniec und die Cover-Band Sinner for one. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für zehn Euro (Foto: tr).

Elchesheim

Alphornklang und Altrheinblick Elchesheim-Illingen (yd) - Der samtige Klang von Alphörnern ist derzeit öfter am Illinger Altrhein zu hören. "Verursacher" sind Doris Merkel und Markus Gerstner, die dieses Instrument mit Begeisterung spielen, im wahrhaft "schönsten Proberaum der Welt", wie sie meinen (Foto: yd).