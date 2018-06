Unwetter grollt mit der Musik um die Wette

Baden-Baden

50 Jahre Brahmsmuseum Baden-Baden (red) - Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Brahmsmuseums findet am Donnerstag, 14. Juni, um 20 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses ein Festkonzert mit den Künstlern Claudio Bohorquez und Peter Nagy statt. Karten gibt es in der Trinkhalle (Foto: pr).

Freiburg

Barockorchester feiert Jubiläum Freiburg (red) - Das Barockorchester ist eine Besonderheit in Freiburg: längst international erfolgreich, auch als Opernorchester gefragt und von Anfang an basisdemokratisch. Sein 30-jähriges Bestehen feiert das Orchester für Alte Musik am 13. und 14. Juni in Freiburg (Foto: van der Vegt).

Gaggenau

Benefizkonzert für Rotenfelser Familie Gaggenau (ron) - "Ein Dorf rückt zusammen." Unter diesem Motto gab es in der Bad Rotenfelser Festhalle ein Benefizkonzert. Der Erlös ist für eine Familie, die vor einigen Wochen durch einen Brand ihr Zuhause verloren hat. Unter anderem traten "Sinner for One" auf (Foto: Schrimpf).