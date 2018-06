Gelungenes Fest rund um die süßen Früchtchen in der Weststadt

Jugendclub entwickelt Stück Baden-Baden (gib) - "Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun?", so heißt das neue Jugendstück am Baden-Badener Theater (Foto: Brüning), das am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr seine Uraufführung auf der TiK-Bühne hat. Jugendliche haben das Stück selbst entwickelt. » Weitersagen (gib) - "Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun?", so heißt das neue Jugendstück am Baden-Badener Theater (Foto: Brüning), das am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr seine Uraufführung auf der TiK-Bühne hat. Jugendliche haben das Stück selbst entwickelt. » - Mehr