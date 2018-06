Blitz und Donner bremsen Fußballspiel aus

Baden-Baden - Beim Abklatschen war noch alles in bester Ordnung. Die 1. Mannschaft des Fußballvereins (FV) Haueneberstein und die Mannschaft aus den Hauenebensteiner "All Stars" begannen ihre traditionelle Partie im Rahmen des jährlichen großen Sportfestes des FV Haueneberstein respektvoll, als ein greller Blitz gefolgt von einem infernalischen Donnerschlag ihnen ein höheres Zeichen gab, die Begegnung zu unterbrechen.

Nach der erzwungenen Pause kurz nach Beginn zog das Gewitter weiter. Dafür regnete es nun in Strömen. Dies war aber für die Hauenebensteiner Fußballer kein Hindernis, und so konnte die Partie dann doch noch starten. Die Verantwortlichen vom Fußballverein waren an diesem Samstag sowieso bester Stimmung.

Beim Turnier der Bambini und der F-Jugend war noch bestes Wetter für die kleinen Fußballstars. Die D-Jugend aus Haueneberstein war zuvor Meister in der Kreisklasse 2 in Südbaden gegen Rastatt geworden. Die Jugendlichen feierten den Sieg altersgemäß mit einer Coladusche. Für Speis und Trank war reichlich gesorgt, und so konnten sich beim einsetzenden Gewitter und bei Regen alle unter das schützende Dach in Sicherheit bringen. Auf der Bühne baute gerade die Band "Black Forest Noise Makers" auf. Einer der Sänger ist auch beim FV aktiv.

Schon am Freitagabend hatte - wie seit zehn Jahren - die Band "One More Times" aus Lichtental das Haus gerockt. Die Musiker gehören schon richtig zur Vereinsfamilie, war Schriftführer Martin Porwych begeistert. Ihm gefällt die Kombination aus Sport und Geselligkeit beim Sportfest. Das Elfmeterturnier am Freitag sei dazu sehr passend. Alle konnten eine Elfmetermannschaft bestehend aus fünf Schützen und einem Torhüter anmelden. Dieses Jahr gewannen "Joschis Buben" vor den "Infernojägern" und dem "Eros Team".

Auch beim Turnier der Hauenebensteiner Vereine nach dem Weißwurstfrühstück am Sonntag stand der Gedanke im Vordergrund, alle am sportlichen Miteinander zu beteiligen. In den Disziplinen Fußballgolf, Fußballbillard und Torwandschießen traten dieses Jahr unter anderem die Schützengilde, der Turnverein, der Musikverein und der Tennisclub (TC) Eberstein gegeneinander an. Alle Disziplinen spielte man mit Fußball und auf dem Rasen. Gerade die erfahrenen Fußballer seien dabei gar nicht so im Vorteil, die anderen Vereine hätten dadurch eine faire Chance, und es sei ein großer Spaß für alle, so die Verantwortlichen.

Das dreitägige Fest ist eine große Sache in Haueneberstein. Alles muss genau geplant und organisiert werden. Ungefähr 60 Helfer sind in vier Schichten pro Tag aktiv dabei. So mancher von Vorstand und Verwaltung nimmt sich vorher und nachher Urlaub, um beim Auf- und Abbau zu helfen, berichteten die Mitorganisatoren. Ihr Antrieb sei, dass Kinder, junge und ältere Leute zu sportlicher Aktivität motiviert würden, und gleichzeitig der Zusammenhalt in der Gemeinde gefördert werde.

Dieser sportliche und gesellschaftliche Geist war beim Sportfest deutlich spürbar. Es war ein fröhliches Fest für alle. Auch die Torfrauen der Damenmannschaft, Laura Kleinbongartz und Santina Merkel, brachten sich ein und verkauften Lose am Stupfelbrett. Sie wollen den Erlös für Vereinskleidung und gemeinsame Ausflüge verwenden. Zudem gab es noch eine Extra-Tombola, bei der attraktive Hauptpreise wie eine WM-tauglicher 55-Zoll-Fernseher oder eine Ballonreise winkten.

Nächstes Jahr werde alles noch größer und festlicher, meinte Martin Porwych. Dann feiert der FV Haueneberstein sein 100. Bestehen. Man fange jetzt schon an zu planen. Während also die einen in der Halle schon in die Zukunft schauten, begann für die anderen draußen auf dem nassen Platz die zweite Halbzeit. Der Regen hörte langsam auf, und die torgefährlichen Szenen nahmen zu.