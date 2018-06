Philatelisten frönen ihrer Leidenschaft

(cn) - Eifrig blättert Thomas Meister in einem Briefmarkenkatalog, um einem Interessenten beim Briefmarkentauschtag über die großartigste Begebenheit seiner langjährigen Sammlerleidenschaft zu erzählen. Der Philatelist gehört zu den mehr als 35 Ausstellern, die bei der Tauschbörse des Briefmarken-Tauschvereins in der Ooser Festhalle das Ausmaß ihres Hobbys offenbaren.

In dem Briefmarkenkatalog zeigt er auf eine kleine rote Marke, die in kyrillischen Zeichen den Begriff Post wiedergibt. Es ist eine Briefmarke, die 1945 mit einer Auflage von nur 20000 Exemplaren gedruckt worden war. "Die russische Bezeichnung für Post setzte sich bei der Bevölkerung in dem von der damaligen Sowjetunion besetzten Teil Deutschlands nicht durch, deswegen wurde die Marke wieder vernichtet", erzählt der Sammler. Thomas Meister war einmal im Besitz dieser wertvollen Marke und entschloss sich, das seltene Fundstück in Euro zu tauschen. Der Briefmarkensammler spricht vom "besten Tausch", den er jemals gemacht habe.

Der Odenwälder weiß so ziemlich alles, was man über Briefmarken wissen sollte. Seit seiner Kindheit sammelt er Briefmarken. Thomas Meister hat sich jedoch auf die Sammlung von Postwertzeichen seit Mitte des 19. Jahrhunderts spezialisiert. Auf mehreren Metern Fläche hat der Aussteller seine Kisten mit abgestempelten Briefen und Postkarten stehen. Die Briefmarkenalben liegen dort ebenfalls so ausgebreitet, dass die zahlreichen Besucher in den Morgenstunden die Auswahl der Postmarken aus verschiedenen Epochen betrachten können.

Am Tisch nebenan sind Postkarten und Briefumschläge inklusive sauber handgeschriebener, gefalteter und kuvertierter Botschaften aufrecht auf einem Tablett - und zwar nach unterschiedlichen Städten präsentiert. Ein Sammler aus dem Elsass hat in seinem Sortiment auch Münzen aus verschiedenen Epochen zur Schau gestellt. Magin Burkhard aus Worms blättert bei ihm die Schautafeln aus Kunststoff durch, achtet auf bestimmte Motive bei den Sammlerobjekten. Hierzu gehören beispielsweise auch großformatige Schmucktelegramme aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Der Vorsitzende des Briefmarken-Tauschvereins Baden-Baden/Rastatt, Jürgen Walde, freut sich über die gut besuchte Sammlerbörse. "Wer sich mit Briefmarken beschäftigt, der lernt sehr viel", weiß er. Daher geht es in der Ooser Festhalle eher ruhig zu. An vielen Tischen sitzen sich Sammler gegenüber, treten miteinander in den Dialog, erfahren über die geschichtliche Relevanz der Marken und erweitern somit ihr Wissen. Am Ende steht bestenfalls das Tausch-Geschäft.