Ladies rennen aus Spaß an der Freude

Von Alois Huck Sinzheim - "Ich bin begeistert von der Idee des Ladies-Run", sagte Manuela Zach-mann-Schneider aus Malsch am Samstagnachmittag strahlend, als sie sich unter die gut 200 laufsportbegeisterten Frauen vor dem Sinzheimer Rathaus gemischt hat. Zum zweiten Mal lief sie die 6,5 Kilometer lange Strecke mit. Dabei hatte sie den Ehrgeiz, mit jüngeren Läuferinnen mitzuhalten. Zum dritten Mal hatte der Verein Breitensport Sinzheim den speziellen Frauen-Lauf organisiert. "Ich finde das prima, dass nur Frauen laufen", gesteht die 37-jährige Tanja Averna aus Pforzheim. Sie war ebenfalls zum zweiten Mal dabei und hat in ihrer Sportgruppe von dem Ladies-Run erfahren. Doch bevor Bürgermeister Erik Ernst den Start freigeben konnte, war erst mal Aufwärmen angesagt. Nach einer fetzigen Hip-Hop-Showeinlage der Tanz-Kraft-Werk-Tänzerinnen aus Baden-Oos heizten zwei Vital-Ja-Trainerinnen den Läuferinnen mit Zumba-Tanzbewegungen und knackiger Musik richtig ein. Schlag 17 Uhr rannten die Läuferinnen und Nordic-Walking-Teilnehmerinnen in der Altenburgpassage los. Zuerst über die Kirchstraße bis zur Bahnlinie, dort Richtung Süden über die Korbmatten auf größtenteils asphaltierten Wegen bis zum Ziel beim Fremersbergstadion. Nach rund 20 Minuten ging ein Gewitterregen auf die Sportlerinnen herunter, die jedoch alle wohlbehalten, aber durchnässt das Ziel erreichten. Alle zwei Kilometer hatten Getränkestationen für eine Erfrischung gesorgt. Bei der Fremersberghalle war die Duschmöglichkeit genauso willkommen wie das Glas Sekt oder ein alkoholfreies Bier, zu dem der Breitensport die Läuferinnen einlud. Eine Wohltat für viele waren die angebotenen Ganzkörper- oder Fußmassagen, die Absolventen der Medizin-Akademie Baden-Baden des Internationalen Bunds (IB) vornahmen. Auf eine Siegerehrung hatte der Verein Breitensport bewusst verzichtet. "Der Spaß an der Bewegung und das gesellige Miteinander sollen im Vordergrund stehen", meinte der Vereinsvorsitzende Werner Schmitt. Und dazu hatten alle Teilnehmerinnen bei der Fremersberghalle reichlich Gelegenheit. Eine Verlosung von attraktiven Preisen, darunter Gutscheine für das Festspielhaus, ein Casino-Glücksmenü oder Laufschuhe, gab es zudem. Darüber hinaus wurden die drei teilnehmerstärksten Gruppen mit einem Kasten Sekt bedacht. Dies waren mit 18 Läuferinnen "Laufen mit Markus", gefolgt von "Vital-Ja" und den "Rieder Laufmädels". Jede Teilnehmerin erhielt eine "Lauftüte" gefüllt mit einem kleinen Laib Joggingbrot einer Sinzheimer Bäckerei, einem Gymnastikband sowie weiteren kleinen Geschenken. Rund 50 Helferinnen und Helfer des Vereins Breitensport sowie der Bauhof der Gemeinde, die Freiwillige Feuerwehr und der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Sinzheim/Hügelsheim hatten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

