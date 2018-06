Zweiter Herzkatheter geht in Betrieb

Loffenau

Loffenau macht Aufstieg perfekt Loffenau (rap) - Der TSV Loffenau hat nach einem wahren Nervenkrimi und einer Abwehrschlacht in den letzten Minuten den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Am Samstag reichte den Murgtälern nach einem 3:3 im Hinspiel ein 0:0 gegen den FV Sulz im Rückspiel (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Der TSV Loffenau hat nach einem wahren Nervenkrimi und einer Abwehrschlacht in den letzten Minuten den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Am Samstag reichte den Murgtälern nach einem 3:3 im Hinspiel ein 0:0 gegen den FV Sulz im Rückspiel (Foto: toto). » - Mehr

Langenbrand

Top-Leistungen in Langenbrand Langenbrand (kv) - Viele Rekorde konnten bei "Werfen mit Musik" im Murgtal geknackt werden. Unter den 60 Hammerwerfern trat auch die zweifache Olympiateilnehmerin Kathrin Klaas an. Mit 69,78 Metern legten sie den Vier-Kilogramm-Hammer weit vor ihre Konkurrenz (Foto: Vogt). » Weitersagen (kv) - Viele Rekorde konnten bei "Werfen mit Musik" im Murgtal geknackt werden. Unter den 60 Hammerwerfern trat auch die zweifache Olympiateilnehmerin Kathrin Klaas an. Mit 69,78 Metern legten sie den Vier-Kilogramm-Hammer weit vor ihre Konkurrenz (Foto: Vogt). » - Mehr