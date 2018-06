Die Spannung bei Rosenzüchtern steigt

Baden-Baden - Die Spannung bei den renommierten Rosenzüchtern weltweit hat bereits Knisterstatus erreicht, glaubt man Markus Brunsing vom Fachgebiet Park und Garten. Doch auch die Wertungsrichter fiebern dem 66. Internationalen Rosenneuheitenwettbewerb wegen der unvergleichlich schönen Anlage auf dem Beutig entgegen.

Insgesamt 30 Rosenzüchter aus elf Ländern stellen sich mit 118 Neuzüchtungen, die im Winter 2015/2016 im Rosengarten auf dem Beutig gepflanzt wurden, am kommenden Dienstag, 19. Juni, der internationalen Jury. Sie wetteifern nicht nur um den Ehrenpreis "Goldene Rose von Baden-Baden", der als eine der angesehensten Auszeichnungen für eine neue Rose in Europa gilt. Denn weitere Ehrenpreise und Medaillen wie etwa die des Casinos, der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde oder des Großherzogtums Luxemburg warten auf die Sieger.

Bewertet werden die vier Kriterien Gesamteindruck, Blüte, Krankheitsresistenz und Duft. Ein leeres Beet zeugt vom Rückzug eines Züchters, dessen Exemplar den Winter nicht überstanden hat. Was keinesfalls an der fachmännischen Betreuung von Volker Soethoff liegt, der sich als Rosenspezialist zusammen mit seinem Team fast rund um die Uhr um die Anlagen im Beutig und in der Gönneranlage kümmert. Markus Brunsing könnte sich derzeit kein besseres Wetter wünschen. Er hofft bis nächsten Dienstag auf kühle Tage mit leichtem Landregen, aber ohne Hagel, und am Ende noch Sonne, damit die Neuzüchtungen für ihr hübsches Kleid noch einen zweiten Anlauf nehmen können. Die erste Blüte kam in diesem Jahr so üppig und so früh wie schon lange nicht mehr. Der Klimawandel spielt diesmal eine ganz große Rolle, denn es wird sehr genau beobachtet, ob die Sträucher als "Bienenweide" taugen und wie sie Platzregen oder tagelange extreme Hitze vertragen.

Unter den 120 Rosenexperten aus 19 Ländern, die selbst aus Uruguay, Kanada, Südafrika oder Neuseeland anreisen, befinden sich auch zwei Parfümeure, sogenannte "Nasen", die jede Duftnote erkennen und sie so schwelgerisch beschreiben können wie ein Sommelier, geriet Brunsing auf der Pressekonferenz im Rosengarten ins Schwärmen.

Auch Orchestermanager Arndt Joosten verstand es, Sehnsüchte zu wecken bei seiner Ankündigung der beiden Konzerte zur Rosenblüte, die am 22. und 23. Juni jeweils um 20.15 Uhr auf dem Beutig stattfinden, Einlass ist um 19.30Uhr. Entgegen der bisher eher konservativen Programmausrichtung besticht diesmal ein "exotisches Aroma", denn mit ihrem diesjährigen Solisten geht die Baden-Badener Philharmonie, wieder einmal, ganz neue Wege. Der international renommierte, hiesigen Besuchern durch mehrere Auftritte in der Spitalkirche vertraute Künstler Enkhjargal "Epi" Dandarvaanchig wird nicht nur mit seiner Pferdekopfgeige eine orientalische Atmosphäre einbringen. Der Mongole beherrscht auch den in seiner Heimat verwurzelten, faszinierenden Ober- und Untertongesang in Vollendung. Fabian Joosten hat gemeinsam mit ihm für die Rosenkonzerte drei Arrangements geschrieben, die auf dem Beutig uraufgeführt werden.

Während der Bewertung am kommenden Dienstag ist der Rosengarten bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit geschlossen. Tags darauf, am 20. Juni, werden die prämierten Rosen im Rahmen der botanischen Führungen von Traugott Bräuninger vom Fachgebiet Park und Garten vorgestellt. Auch in diesem Jahr können Besucher wieder beim Publikumspreis um die Wahl der schönsten Rose mitentscheiden.

Bürgermeister Alexander Uhlig wertete den Beutig als Schmuckstück für die Stadt, sah aber auch die besondere Herausforderung aufgrund der hohen Erwartungen aller Beteiligten.