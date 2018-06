Scheinbar wirkungslos und doch einsatzfähig

Baden-Baden - Defibrillatoren können Leben retten. Das hat sich laut Karin Enderle vom Baden-Badener Verein Stadtforum Gesundheit erst im Frühjahr dieses Jahres wieder gezeigt, als ein solches Gerät für einen Mann im Umkreis der Trinkhalle erfolgreich eingesetzt wurde. Wie könne es also sein, fragt ein BT-Leser, dass viele der im Stadtgebiet aufgestellten Defibrillatoren in einem "miserablen Zustand" seien und die Notruftaste nicht benutzbar? Wie könne es sein, dass man im "so reichen Baden-Baden" nicht in der Lage sei, die Geräte zu erhalten?

Das stimme so nicht, erklärt Enderle auf Nachfrage. Enderle hatte 2010 mit dem Stadtforum Gesundheit die Anbringung von Defibrillatoren, kurz Defis, initiiert und ist weiterhin für die Wartung und Instandhaltung zuständig. Alle angebrachten Defis seien "absolut einsetzbar", sagt sie. Es gebe allerdings drei Standorte, die aktuell Probleme bereiteten. Die Notrufsäule in Oberbeuern sei komplett zerstört worden, so dass der Defibrillator nun auf dem Gelände der Firma Mörmann untergebracht sei. An ehemaliger Stelle hänge aber ein Hinweisschild. Sowohl am Bahnhof in Oos als auch am Schweigrother Platz wurden die Defibrillatoren demoliert, daher seien dort momentan keine Geräte vorhanden.

Der Leser moniert weiter, dass die Knöpfe an den Geräten, über die eigentlich direkt die Nummer 112 angewählt werden könne, mit einem Zettel überklebt sind. Darauf der Hinweis, dass im Notfall mit einem Mobiltelefon die 112 angerufen werden soll. Enderle erklärt, dass die Notrufsäulen in der Kurstadt in der Tat so konzipiert seien, dass über den Notrufknopf direkt die Verbindung zu 112 aufgebaut werde. Dieser Verbindungsaufbau sei aber "sehr störanfällig", da er nicht über eine Festnetzleitung, sondern über eine Mobilfunkkarte laufe. Darum habe man sich entschieden, die Notruftaste außer Betrieb zu nehmen. Wenn man selbst kein Handy dabei habe, habe es bestimmt jemand anderes, ist sich Enderle sicher. Fakt ist auch, dass wegen der untauglichen Notruftaste die Klappen der Defi-Behälter offen stehen. Normal öffnet sich die Klappe zum Entnehmen des Defis erst, nachdem die Notruftaste betätigt wurde. Enderle: "Wir können nicht erkennen, dass mehr beschädigt wurde, seit die Klappen offen stehen."

Zu Beginn der Aktion im Jahr 2010 sei der Enthusiasmus groß gewesen, und als schon 2011 die Hälfte aller Defis zerstört worden waren, habe der Verein schnell für Ersatz oder Reparatur gesorgt. Mittlerweile sei anstelle des Enthusiasmus der Frust gerückt, so Enderle. Die Installation der Defis erfolgte ausschließlich über Spendengelder, und man habe keine Mittel in Reserve, um immer wieder etwas in Ordnung zu bringen. Die Wartung erfolge weiterhin; ungefähr alle zwei Monate werde nachgeschaut, erläutert Enderle. Aktuell war ihr nicht bekannt, dass im Behälter am Leopoldsplatz zurzeit kein Defi zu finden ist. Durch Nachforschungen konnte sie erklären, dass das Gerät im Zuge der Leo-Baustelle entfernt und an einem anderen Ort gelagert worden war. Als der Defi vor kurzem wieder an seinen Standort sollte, konnte er nicht aufgefunden werden.

"Für unsere Stadtgröße gilt, dass ein Defibrillator im Durchschnitt einmal in fünf Jahren zum Einsatz kommt", weiß Enderle. In den acht Jahren Laufzeit gab es bisher zwei Einsätze. Die Arbeit, die der Verein in das Vorhaben gesteckt hat, habe "sich also gelohnt", resümiert Enderle.