Eine unerträgliche Raumnot führt zum Neubau

Anlässlich einer Festschrift hat Konrektor André Lang einen kleinen Artikel über die bauliche Entwicklung der Realschule in diesen Jahren verfasst. Grundlage seiner Recherchen sind diverse Festschriften und weitere Berichte gewesen, teilte er mit.

Mit der Bildungsreform durch Kultusminister Wilhelm Hahn wird die neue Schulart "Realschule" zum Leben erweckt und in Sinzheim 1967 als Realschulzug innerhalb der Volksschule eingerichtet.

Im September startet in dem Schuljahr 1967/1968 eine Realschulklasse mit 43 Kindern. Unterrichtet wird im alten Schulhaus und in der Gewerbeschule. Später muss das Behelfsschulhaus (Brettergymnasium) errichtet werden. Auch das Foyer des Pfarrzentrums, das Volksbad im Keller des Schulhauses und der Schulungsraum des Feuerwehrhauses werden für den Unterricht genutzt. Die Raumnot ist unerträglich geworden, so dass Schulleitung und Elternschaft auf einen Neubau drängen.

In einem Grundsatzbeschluss entscheidet sich die Gemeinde am 5. November 1969 für einen Neubau im Standort Steckenmatt, dem das Kultusministerium am 20. Oktober 1971 zustimmt, indem es die Umwandlung des Realschulzugs zu einer selbstständigen Realschule zum Schuljahr 1972/73 genehmigt. Zwischen der Aufstellung des Bebauungsplans am 22. März 1972 und der feierlichen Einweihung der neuen Schule am 5.Juli 1974, liegen mehr als zwei Jahre reger Bautätigkeit unter der Leitung des Architekten Fred Wolf. Bereits am 20. Dezember 1973 waren die Haupt- und die Realschule in das neue Gebäude eingezogen.

Am 20.Januar 1975 erhält die Schule den Namen "Lothar-von-Kübel-Realschule". Die Fachbehörden erlagen bei der Planung dem Trugschluss, dass eine eigenständige Realschule in Sinzheim auf Dauer nicht lebensfähig sein würde. Die Entwicklung der Schülerzahlen sollte sie eines Besseren belehren. Bereits Anfang der 80er Jahre wird die Gemeinde davon in Kenntnis gesetzt, dass eine Erweiterung unumgänglich sein wird. Im Dezember 1983 erhält der Architekt Reinhard Lauther den Planungsauftrag für eine Haupt- und Realschulerweiterung. Im selben Jahr ersetzt eine Walmdachkonstruktion das bisherige Flachdach.

Widerstand gegen Grundschule-Umzug

Die ersten Entwurfsplanungen sind begleitet von dem Gedanken, auch die Grundschule an den Standort Steckenmatt umzusiedeln. Dagegen gibt es allerdings erheblichen Widerstand von Teilen der Elternschaft, die sich gegen eine Verlegung der Grundschule aus der Ortsmitte aussprechen. Diese Konzeption wird im März 1986 aufgegeben, und die jetzt vorzustellende Erweiterung nur für die Haupt- und Realschule vorgenommen. Am 7. Oktober 1989 ist Einweihung des Erweiterungsbaus. Allen Klassen der Haupt- und Realschule stehen jetzt eigene Klassenzimmer und modernisierte Fachräume zur Verfügung.

Schon fünf Jahre später wiederholen sich die Vorgänge. Es kommt am 5. Juli 1994 zu einem ersten offiziellen Kontakt der Schulleitung mit der Gemeinde wegen einer erneut drängenden Erweiterung durch gewachsene Schülerzahlen, insbesondere an der Realschule. Am 11. Februar 1998 entscheidet sich der Gemeinderat zur Ausarbeitung einer Planung durch die Architektin Manuela Garlik. Die Arbeiten für den zweiten Erweiterungsbau ziehen sich vom Oktober 1999 bis zum Oktober 2000, am 20.Oktober 2000 findet die Einweihung statt. Insgesamt stehen der Schule zum neuen Schuljahr im September 2000 sechs neue Klassenräume zur Verfügung. Im September 2004 wird eine große Photovoltaik-Anlageauf dem Schuldach errichtet. Auf einer Fläche von 444 Quadratmetern werden etwa 55000 kWh (Kilowatt pro Stunde) Strom jährlich erzeugt.

Die Entwicklungen der Schullandschaft in Baden-Württemberg machen auch vor Sinzheim nicht halt. Die Diskussion um die Entwicklung einer Gemeinschaftsschule vor Ort führt zu einer klaren Ablehnung seitens des Lehrerkollegiums. Gleichzeitig wird in einer Gesamtlehrerkonferenz am 25. Januar 2013 der Wunsch artikuliert, sich eher zu einer offenen Ganztagsschule entwickeln zu wollen. Diesem Beschluss folgt im Jahr darauf am 23. Mai der Beschluss zur Einrichtung einer solchen in den Klassenstufen fünf, sechs und gegebenenfalls auch sieben. Dies wird von der Schulkonferenz am 27. Mai bestätigt.

Am 26. März 2013 muss das Regierungspräsidium Karlsruhe aufgrund energetischer und bautechnischer Mängel reagieren und erkennt dem Hauptgebäude der Realschule seine Funktion ab. Nur ein Ersatzbau kann finanziell bezuschusst werden. Der Rat der Gemeinde Sinzheim beschließt am 18. September den Abriss des alten Schulgebäudes. Die Entwicklung der Schülerzahlen führt indessen im Laufe der Jahre zu einem langsamen Schwinden der Hauptschule. Im Schuljahr 2013/14 sind gerade noch zwei Klassen in dem Sinzheimer Gebäude verblieben. Im Juli 2014 ziehen auch diese um zur Stammschule nach Hügelsheim.

In der Müllhofener Straße befindet sich jetzt nur noch eine reine Realschule. Ein Architektenwettbewerb soll die für alle Beteiligten beste Lösung erzielen. Erforderlich ist durch die beantragte Ganztagsschule dabei auch die Errichtung einer neuen Schulmensa. Eine Auftragsvergabe an den Architekten Michael Schönle mit der Firma Planum erfolgt am 22. Oktober 2014.

Von Anfang an sind alle Beteiligten transparent in die Vorplanungen miteinbezogen. Am 22. März 2016 folgt der erste Spatenstich für den Teilneubau. Die Arbeiten am Rohbau verlaufen wie am Schnürchen. Bereits am 21. September wird Richtfest gefeiert, und im darauffolgenden Sommer steht kurz vor Schuljahresende bereits der Umzug an.

Der 12. Juli 2017 ist großer Umzugstag. Das gesamte Kollegium, unterstützt von Hausmeister, Bauhof und allen neunten Klassen, bündelt die Kräfte. Glücklicherweise ist die neue Mensa unterhalb der Altenburghalle bereits funktionstüchtig, so dass alle Helfer eine entsprechende Stärkung erhalten.

Neu: Ganztagsbetrieb mit 20 Schülern

Mit dem Umzug beginnt der Abriss des alten Hauptgebäudes. Er zieht sich über die großen Ferien bis zum Beginn des neuen Schuljahres hin. Am 11.September 2017 startet das neue Schuljahr in Sinzheim zum ersten Mal mit 20Kindern im offenen Ganztagsbetrieb. Gleichzeitig fallen im Abriss die letzten Steine. Der Weg für den Beginn des zweiten Bauabschnitts zur Errichtung des Verbindungsgebäudes mit Foyer, Musiksaal und weiteren Räumen ist im wahrsten Sinne des Wortes geebnet.

Nun wird das 50-Jährige gefeiert. Geplant ist ein vielfältiges Programm mit Rückblick auf die fünf vergangenen Jahrzehnte, ein Stammtisch mit ehemaligen Lehrern und Schülern, Fotos, Chor, Band, Orchester, Tanz und vieles mehr. Eingeteilt in verschiedene Epochen sollen die letzten 50 Jahre in einer Zeitreise beleuchtet werden. Auch eine umfangreiche Jubiläumsschrift wird an diesem Abend vorgestellt.

In der Pause sorgt der Mensabetreiber für das leibliche Wohl.