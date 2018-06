Alpenverein unter neuer Führung Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Weißer Rauch stieg auf beim Deutschen Alpenverein, Sektion Baden-Baden/Murgtal. Nachdem die bisherigen Vorstandsmitglieder allesamt nicht mehr hatten weitermachen wollen, wurde jetzt bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein komplett neuer Vorstand gewählt. Trotz des großen Saales wurden noch viele zusätzliche Stühle benötigt, so groß war der Andrang und das Interesse der Mitglieder an der weiteren Entwicklung des Vereins. In Gesprächen des Ehrenrates mit den designierten Nachfolgern und anderen Mitgliedern hatte sich laut Wahlleiter Thomas Regenold gezeigt, dass die Kommunikation im Verein doch noch stimmt. Während einer persönlichen Vorstellungsrunde hatten die Wähler die Möglichkeit, die Kandidaten kennenzulernen. Der neu gewählte Vorsitzende Helmut Selbach ist seit 15 Jahren im Alpenverein als Wanderer aktiv und sehr interessiert an einer konstruktiven Vereinsführung. Ihm zur Seite steht als zweite Vorsitzende Lara Kern, die dem Verein seit 2008 angehört und in der Kletterhalle jobbt. Sie war bereits als Jugendvertreterin im Vorstand tätig und sieht ebenfalls große Chancen in der Kooperation der älteren mit der jüngeren Generation. Kassierer Karl-Heinz Krieg ist seit 1999 begeisterter Mittelgebirgs- und Hochgebirgswanderer ("am liebsten ein paar Tage von Hütte zu Hütte"), beruflich kommt er idealerweise aus dem Bereich Buchhaltung und Controlling. Schriftführer Klaus-Dieter Birnbräuer, ebenfalls ein langjähriger Alpinist, der als "Kletterpapst" im Verein gilt, legt nach eigenen Worten ein besonderes Augenmerk auf wertschätzende Kommunikation. Der erste Beisitzer Steffen Kurzer ist zeitgleich auch Mitglied der Bergwacht sowie Bergsteiger aus Leidenschaft und Überzeugung. Der zweite Beisitzer Stefan Bender absolvierte eine Kletterbetreuerausbildung und engagiert sich zusätzlich als Familiengruppenleiter. Die geheime Wahl bestätigte alle Kandidaten mit jeweils hoher Zustimmung. Zum Vorstand zählt außerdem noch die in der Jugendversammlung bereits gewählte Vertreterin Mona Walter. Einige Anträge waren bei der stundenlangen Jahresversammlung vor neun Wochen nicht mehr abgehandelt worden und wurden nach einem von Applaus begleiteten Dank an den bisherigen Vorstand von dem neuen Vorsitzenden Helmut Selbach nochmals aufgegriffen. Dabei wurden die Ehrenamtspauschalen, die zumeist an den Verein zurück gespendet werden, und Vergütungen ohne weitere Diskussion offen gelegt. Deshalb gab die Versammlung einstimmig dem Antrag Selbachs statt, die vor neun Wochen beschlossene Einsetzung einer Kommission zur Erarbeitung von Complianceregeln wieder rückgängig zu machen. Da viele Streitpunkte der Vergangenheit ihren Ursprung in der Kletterhalle haben, wurde dem Antrag des sogleich ebenso souverän wie humorvoll agierenden Vorsitzenden zugestimmt, ein Referat Indoorklettern unter der Leitung von Hans-Jürgen Reiter aufzubauen.

