Viele Auftritte links und rechts des Rheins

Baden-Baden - Dem großen Jubiläumskonzert des Harmonika-Spielrings Baden-Baden mit dem Accordeon-Club Saverne am Sonntag, 24. Juni, um 17 Uhr im Lichtentaler Löwensaal liegt eine 50-jährige Partnerschaft beider Vereine zugrunde.

In den Jahren 1965 bis 1970 verzeichnete der 1936 gegründete Harmonika-Spielring Baden-Baden durch die Initiative des damaligen Vorsitzenden Walter Hilbert und des geschäftsführenden Vorstands Günter Grillhiesl eine Vielzahl an Aktivitäten. Damals wurden sechs bis acht Konzerte pro Jahr angeboten, auch über die Region der Kurstadt hinaus. Um die persönlichen Kontakte zu erweitern, wandte man sich 1966 an den Deutschen Harmonika-Verband mit der Idee, mit einem elsässischen Akkordeonorchester einen musikalischen Austausch zu initiieren. Der ebenfalls 1936 gegründete Accordeon-Club Saverne meldete sich, man beschnupperte einander bei einem ersten Treffen und war sich sympathisch.

Darauf bauten gegenseitige Einladungen auf, 1967 wurde ein gemeinsames Kurkonzert in Baden-Baden gestaltet. Am 24. November 1968 wurde die musikalische Partnerschaft im Rahmen einer Feierstunde im Palais Rohan in Saverne offiziell durch Urkunden besiegelt. Als Vertreter von Saverne war Generalrat Maire Dr. Wolff anwesend, die Kurstadt vertrat Stadtrat Ludwig Braun, der damalige Oberbürgermeister Dr. Schlapper sprach beiden Vereinen in schriftlicher Form seine Glückwünsche aus. Die schmucke Partnerschaftsurkunde ließ man damals eigens im Kloster Lichtenthal anfertigen. Die beiden Vorsitzenden Ernst Zeller und Walter Hilbert wurden ebenso wie weitere Vorstandsmitglieder direkt zu Ehrenmitgliedern des jeweils anderen Vereins ernannt.

Mit einem größeren Konzert gastierte der hiesige Verein 1969 in Saverne beim Winterfest und beim Rosenfest, zahlreiche weitere konzertante Auftritte rechts und links des Rheins folgten. Im Jahr 1972 starb der langjährige Präsident des Accordeon-Clubs Saverne, Ernst Zeller, der zwölf Jahre als Vorsitzender und zuvor zwölf Jahre als Sekretär amtiert hatte. Die Familie Zeller ist dem Verein bis heute treu geblieben, da Töchter und Schwiegertöchter sich ebenfalls intensiv einbringen und das Engagement reicht bis in die Enkelgeneration.

Seit 2016 ist Cathy Meyer Präsidentin, die auch aus der Zeller-Dynastie stammt. Die 25-jährige Partnerschaft wurde im Juni 1992 in Baden-Baden beim Sommerfest des Harmonika-Spielrings gefeiert, ebenso bei einem Konzert im Schloss Rohan, wobei auch die Lichtentaler Handörgler dort ihren Auftritt hatten. Zum 60-jährigen Bestehen des elsässischen Vereins fand ein großes Festival vor dem Schloss in Saverne statt, dabei spielten mehrere Akkordeonvereine aus dem Elsass und Donaueschingen, der Partnerstadt von Saverne.

Auch die 40-jährige Partnerschaft im Jahr 2008 wurde mit gemeinsamen Konzerten hier wie dort begangen - unter der Leitung von Hans Bogner und Patrice Sonntag. Inzwischen leben von den ursprünglich benannten Ehrenmitgliedern beider Vereine noch Walter Hilbert und Günter Grillhiesel, die beide noch aktiv bei den Lichtentaler Handörglern musizieren. Die 50-jährige Partnerschaft wird mit einem großen Jubiläumskonzert beider Vereine am 24. Juni im Löwensaal gefeiert, Einlass ist ab 16 Uhr. Vorverkaufsstellen sind der Friseursalon Jürgen Oeldorf sowie der Kiosk an der Fieserbrücke. Am 20. Oktober folgt dann das Konzert in Saverne.