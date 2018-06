"Wo geht′s denn hier zum Waldbaden?"

Baden-Baden - Der Marktplatz rund um das Thema Nationalpark mit Ausstellungsmodulen zu breit gefächerten Themen und zwei Vorträgen fand im Löwensaal eine rege Besucherresonanz. Viele nutzten die Möglichkeit, sich bei den anwesenden Experten im persönlichen Gespräch zu informieren.

In ihrer Begrüßung sprach Oberbürgermeisterin Margret Mergen den hohen Stellenwert des Nationalparks auch bei auswärtigen Gästen der Stadt an, weshalb dessen "Erlebbarkeit" noch stärker in den Fokus gerückt werden müsse. Wachsen, Verfall und Sterben der Natur könnten bereits auf dem Weg dorthin über Luchs-, Wildnis- und Lotharpfad sowie den neuen Adlerhorst erkundet werden. Immer wieder werde gefragt nach Öffnungszeiten des Nationalparks, seinen wilden Tieren oder "Wo geht's denn hier zum Waldbaden?", was doch ein erhebliches Informationsdefizit belege.

Um das Areal aktiv zu erleben, ihm jedoch gleichzeitig die notwendige Ruhe zu gönnen, wurden von Valentin Gauß, Projektleiter für das Nationalpark-Verkehrskonzept im Verkehrsministerium, die konkreten Planungen vorgestellt. Diese betreffen drei Landkreise und 18 Gemeinden und fußen darauf, den öffentlichen Personennahverkehr durch Regiobuslinien zu stärken und gleichzeitig den Individualverkehr durch Parkraumbewirtschaftung clever zu managen. Hier seien ideologisch wie finanziell dicke Bretter zu bohren, sagte er. Zudem soll das Verkehrskonzept digital unterstützt werden durch den Aufbau einer Mobilitätsdatenplattform. Damit könnten an Hotspots wie dem Ruhestein Daten auf dem eigenen Handy individuell aktualisiert werden. Um die autozentrierte Mobilität schrittweise einzuschränken, sollten attraktive Angebote bereits in den Talgemeinden greifen durch Aufwertung der Schienenstränge und Busverbindungen. Gauß entwarf etwa die Vision einer Anreise per ÖPNV, um nach einer Wanderung im Nationalpark per Leihrad die Heimreise anzutreten. Als flankierende Maßnahmen sind unter anderem Lärmdisplays, Verkehrsleit- und Informationssysteme sowie Anschlussradwege mit Ladestationen für E-Bikes geplant.

Zweites großes Thema war das Wildtiermanagement, dem sich Friedrich Burghardt widmete. Obwohl im Nationalpark oberste Priorität sei, die Natur gewähren zu lassen in der Entwicklung des Lebensraumes, schafften die Randzonen Probleme bei der Abstimmung der Bedürfnisse der Wildtiere mit den Ansprüchen der Anrainer, etwa durch Schälschäden oder den Borkenkäfer. Im Nationalpark, wo Rehe und Wildschweine kaum eine Rolle spielen, stehe das Rotwild im Mittelpunkt. Burghardt, der sich ausdrücklich über die intensive Zusammenarbeit mit dem hiesigen, "sehr fähigen, konstruktiven und innovativen" Forstamtsleiter Thomas Hauck freute, sprach von drei Meilensteinen hinsichtlich des Wildtierkonzepts. Bis 2020 soll es eine jagdfreie Kernzone von zunächst nur 30Prozent des Gebiets geben, aus Rücksicht auf die angrenzenden Waldbesitzer. Diese Zone soll bis 2030 auf 51 Prozent und bis 2044 auf 75Prozent der Nationalpark-Fläche ausgeweitet werden.

"Wer sich für Wildtiere einsetzen soll, der muss sie sehen", sprach er sich für deren Beobachtungsmöglichkeit aus, die bei den scheuen Tieren mit einer in die Wildnis eingebauten "Mogelpackung" von einer Schanze aus als Zugeständnis an die Besucher ermöglicht wurde. Ein ökologisches Langzeitmonitoring wird die verbesserten Lebensräume für Auerwild und Rothirsch sowie Populationsbewegungen dokumentieren. Auf Stellwänden konnten sich die Besucher über vielfältige Module informieren, vom Borkenkäfermanagement oder Arten- und Biotopschutz bis zur Arbeit der Ranger, was zu angeregten Gesprächen führte.